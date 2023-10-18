Источник: Пятов войдет в тренерский штаб Срны

Исполняющий обязанности главного тренера «Шахтера» Дарио Срна определился со своим тренерским штабом. По информации СМИ, в него войдут тренер по физической подготовке Карло Николини, тренер вратарей Андрей Пятов и аналитик Радион Пальцун.

Напомним, Срна был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» позавчера, 16 октября. Он заменил на этом посту Патрика Ван Леувена.

Андрей Пятов завершил карьеру игрока лишь в августе текущего года. Он выступал за клуб с 2007 года. Он был тренером вратарей и в штабе Патрика Ван Леувена.