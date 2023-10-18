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Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 18:50 | Обновлено 18 октября 2023, 19:44
943
2

Источник: Пятов войдет в тренерский штаб Срны

Также в штабе будут работать Карло Николини с Радион Пальцун

18 октября 2023, 18:50 | Обновлено 18 октября 2023, 19:44
943
2
Источник: Пятов войдет в тренерский штаб Срны
ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Исполняющий обязанности главного тренера «Шахтера» Дарио Срна определился со своим тренерским штабом. По информации СМИ, в него войдут тренер по физической подготовке Карло Николини, тренер вратарей Андрей Пятов и аналитик Радион Пальцун.

Напомним, Срна был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» позавчера, 16 октября. Он заменил на этом посту Патрика Ван Леувена.

Андрей Пятов завершил карьеру игрока лишь в августе текущего года. Он выступал за клуб с 2007 года. Он был тренером вратарей и в штабе Патрика Ван Леувена.

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Андрей Пятов Дарио Срна Шахтер Донецк Карло Николини Радион Пальцун ТаТоТаке чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига новый тренер Шахтера Патрик ван Леувен
Источник ТаТоТаке
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NoMad
Вугiльнi серця 😅
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+1
ZANREGENT1993
Посмотрел речь СРНЫ. Думаю будут конфликты с молодыми
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0
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