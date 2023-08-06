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  4. ФОТО. Легенда, 482 матча. Шахтер поздравил Пятова з завершением карьеры
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 16:55 |
1080
1

ФОТО. Легенда, 482 матча. Шахтер поздравил Пятова з завершением карьеры

Андрей продолжит работать в клубе в качестве тренера

06 августа 2023, 16:55 |
1080
1
ФОТО. Легенда, 482 матча. Шахтер поздравил Пятова з завершением карьеры
ФК Шахтер. Андрей Пятов

Донецкий «Шахтер» ярко попрощался с голкипером Андреем Пятовым.

39-летний вратарь вышел в старте на товарищеский матч с английским «Тоттенхэмом». На 16-й минуте Андрея заменил Дмитрий Ризнык.

Генеральный и спортивный директора «Шахтера» презентовали Пятову именную футболку с номером 482. Именно столько матчей Андрей сыграл за донецкий клуб.

Ранее сообщалось, что после завершения карьеры Андрей Пятов присоединится к тренерскому штабу Патрика ван Леувена и будет работать с вратарями «горняков».

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Источник Sport.ua
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demid romanchikov
Дякуємо, Андрій 👏👏👏
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