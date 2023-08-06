ФОТО. Легенда, 482 матча. Шахтер поздравил Пятова з завершением карьеры

Донецкий «Шахтер» ярко попрощался с голкипером Андреем Пятовым.

39-летний вратарь вышел в старте на товарищеский матч с английским «Тоттенхэмом». На 16-й минуте Андрея заменил Дмитрий Ризнык.

Генеральный и спортивный директора «Шахтера» презентовали Пятову именную футболку с номером 482. Именно столько матчей Андрей сыграл за донецкий клуб.

Ранее сообщалось, что после завершения карьеры Андрей Пятов присоединится к тренерскому штабу Патрика ван Леувена и будет работать с вратарями «горняков».