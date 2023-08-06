ФОТО. Легенда, 482 матча. Шахтер поздравил Пятова з завершением карьеры
Андрей продолжит работать в клубе в качестве тренера
Донецкий «Шахтер» ярко попрощался с голкипером Андреем Пятовым.
39-летний вратарь вышел в старте на товарищеский матч с английским «Тоттенхэмом». На 16-й минуте Андрея заменил Дмитрий Ризнык.
Генеральный и спортивный директора «Шахтера» презентовали Пятову именную футболку с номером 482. Именно столько матчей Андрей сыграл за донецкий клуб.
Ранее сообщалось, что после завершения карьеры Андрей Пятов присоединится к тренерскому штабу Патрика ван Леувена и будет работать с вратарями «горняков».
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