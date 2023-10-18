Молчанов успешно стартовал на турнире АТР 250 в Стокгольме, выбив 1 сеяных

Украинский теннисист Денис Молчанов успешно стартовал в парном разряде на турнире серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинец и его напарник Андрей Голубев (Казахстан) в трех сетах обыграли первый сеяный тандем из Аргентины Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени за 1 час и 45 минут.

АТР 250 Стокгольм. Пары. Хард в помещении. 1/8 финала

Максимо Гонсалес (Аргентина) / Андрес Мольтени (Аргентина) [1] – Денис Молчанов (Украина) / Андрей Голубев (Казахстан) – 5:7, 6:3, [7:10]

Молчанов и Голубев в пятый раз в этом году играют вместе на соревнованиях уровня ATР и прервали серию из четырех поражений на этом уровне.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Денис и Андрей сыграют против Франсишку Кабраля и Анри Паттена.