Давайте по-честному: если бы на месте Сергея Реброва был Александр Петраков, мы бы все дружно «скушали» Александра Васильевича за такое невзрачное содержание игры в поединках не с самыми сильными оппонентами.

Да что там Петраков: будь на месте нынешнего Реброва «поздний» Шевченко, Андрею Николаевичу от всех нас тоже бы порядком досталось. За все то, о чем было сказано выше. И за энные «значит».

Кстати, а вы заметили, что Сергей Станиславович, как и его два предшественника, тоже не особо отличается красноречием на общениях с журналистами? И если в случаях с Шевченко и Петраковым нужно обязательно делать поправку на манеру общения тренеров, априори не предполагающую наличия красноречия, то в данном случае причину подобной примитивности речевых поворотов мне пояснить предельно сложно, ибо знаю не понаслышке, как умеет излагать свои мысли Ребров.

Ну да Бог с ним, с красноречием как таковым, и с желанием/нежеланием Реброва общаться на обязательных медийных мероприятиях. Не всегда же настроение позволяет «включать» Цицерона или Кварцяного.

Вопрос в другом. Хотя бы в том, что Ребров просто констатирует наличие проблем в его команде, но пока что не видно, как эти проблемы решаются. «Мы сами создали себе проблемы, на нас давил результат». Или «вы знаете, сколько лет Мудрику? А вы хотите, чтобы он играл как Месси».

Это только две фразы (так и хочется сказать отмазки) главного тренера «сине-желтых» за два последних поединка, но уверяю вас, что подобных «содержательных разборов полетов» можно найти куда больше. Фактически, после каждого матча сборной под руководством Сергея Станиславовича.

УАФ. Сергей Ребров и Висенте Гомес (слева)

Да, я понимаю, что не всегда можно и нужно говорить на публику о проблемах. Что не всегда хочется, не всегда надо выносить сор из избы. Но, опять-таки, есть моменты, и, в частности, нынешний я считаю таковым, когда не нужно остальных, то бишь, всех нас, держать за дураков. Право, разве мы плохого желаем главной команде страны?

***

А теперь ближе к делу. Кроме того, что в игре против Мальты будет произведена ротация, о чем сказал главный тренер сборной Украины после игры с Северной Македонией, понять, как именно будет играть наша команда против островитян, не представлялось возможности.

Собственно, и после финального свистка в игре на Та-Кали в понимании озвученного выше вопроса я продвинулся не слишком. Кроме того, что хотели победить в принципе, я так и не понял, как именно намеревались это сделать. Потому что все три мяча, забитые в ворота сборной Мальты, практически идеально вписываются в категорию случайных.

Автогол, нелепый пенальти и шальной дальний выстрел – такую победную тактику вряд ли могут себе позволить даже французы с англичанами. А если серьезно, то наша национальная команда играла, как мне кажется, не столько по ранее утвержденному плану, сколько по его отсутствию.

Вот на игру против македонцев у наших футболистов был четкий сценарий. И они более-менее четко ему следовали. Другое дело, что собственные ошибки и активность соперника внесли отчетливые коррективы в этот сценарий. Но, так или иначе, сценарий хотя бы был.

Был ли он на игру в Мальте – я не знаю. То, с каким настроением вышли подопечные Реброва на матч, говорит скорее о том, что априори более высокий наш класс рано или поздно должен был принести плоды. «Вот вам мяч, играйте», - ну, примерно так.

Благо, что в итоге получили желаемый результат. Не мытьем, так катаньем. Мудрик, Судаков, еще, может, Довбик. Больше выделять и некого.

УАФ. Михаил Мудрик

Отдельная «статья», чтобы метать камни – защита. В этот раз провалились даже те, кто всегда держится до последнего – Трубин и Забарный. Жуткое зрелище, защита сборной Украины. Ведь не всегда получится сыграть по бразильскому принципу «мы вам все равно забьем на один мяч больше».

Я более чем уверен, что будь на месте мальтийцев более искушенная команда, мы бы вряд ли отскочили.

Но хорошо то, что хорошо кончается. Сборная Мальты оказалась все-таки футбольным карликом. Симпатичным, но все равно карликом. И таки уступила под хаотичным натиском оппонента более серьезного размера.

В это же время сборная Италии сломала зубы на Туманном Альбионе, и успешная картинка для Украины сложилась окончательно: мы теперь вторые в группе (хотя у «Скуадры адзурры» есть игра в запасе), и все в наших руках.

А объективно это выглядит следующим образом: судьба второй путевки от нашей группы на Евро-2024 решится в очном противостоянии между Украиной и Италией, в котором нам нужна будет победа (если итальянцы одолеют македонцев).

Забегать наперед сейчас нет ни малейшей возможности, ни малейшего желания. Впереди еще целый месяц, всякое может случится. Однако хочется верить, что на решающий – в любом случае – поединок отбора сборная Украины подготовится соответствующе. Так, чтобы ни у меня, ни у кого бы то ни было не было хотя бы малейшей возможности метать камни в ее огород.

А за октябрьский цикл «сине-желтым» – спасибо. За результат. Благодарить и за качество игры язык не поворачивается.