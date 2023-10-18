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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 10:32 | Обновлено 18 октября 2023, 11:21
3023
5

Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»

Микеле Марколини поделился впечатлениями от игры Михаила

18 октября 2023, 10:32 | Обновлено 18 октября 2023, 11:21
3023
5
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микеле Марколини

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини подвел итоги матча с Украиной (1:3), оценил ключевые моменты поединка, а также поделился впечатлениями от игры Михаила Мудрика, который не только забил, но и заработал пенальти.

«Обидно проиграть первый тайм со счетом 1:2, особенно с такими двумя пропущенными голами. Очень обидный автогол, где наш игрок абсолютно в одиночку зацепил мяч и он закатился в ворота. А потом пенальти, но я считаю, что эпизод с пенальти – это техника и умение украинца [Мудрика], который бежал с мячом очень быстро. Ментально нам было очень сложно в этот момент. Перекладина? Это одна из причин, почему обидно за результат.

Во втором тайме мы старались, мы боролись, высоко прессинговали, много пробивали, но, к сожалению, не смогли сравнять счет. Мне жаль игроков Мальты, потому что они заслужили другой результат, они провели очень хороший матч.

У Украины есть замечательные игроки, они ведут борьбу с Италией за второе место. Игроки [Мальты] показали желание, готовность бороться за хороший результат. Ничья или победа над Украиной для нас была бы невероятным результатом, Мы этого очень стремились. Но не смогли достичь, обидно. Мы сконцентрируемся на положительных моментах, которые были в этом матче – а их было много.

Мудрик – невероятный игрок. Мы проиграли, потому что он постоянно создавал опасность, заработал пенальти, забил гол. Вот почему такой клуб, как «Челси», много ему платит. Это футбол, такие игроки, как он, делают разницу – и он сегодня сделал разницу», – сказал Марколини.

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Источник Суспильне Спорт
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Комментарии 5
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Vbolivalnyk-Peter
Хотілося б нарешті дочекатися, щоб Мудрик робив різницю не тільки проти команд рівня Мальти, а й проти команд рівнем на порядок вище...
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+4
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AutumnBridge
Лучшее свидетельство это от противника! 
Мишка вышел реально взвинченным.   Кидался как гладиатор в гущу сражения.)    Я уже видел красную карточку в руке арбитра.   Но он вовремя подустал.    Хотя терзать  соперника продолжал до последнего, успокоительного гола.  Плюс Жора, который постоянно пытался идти в обводку.  А других этому не учили?   Как гандболисты перебрасывали мячик по контуру окружения.   Хоть Сидор решался на "вертикальные" пасы и дальний удар.
 До Италии ещё далеко и плохо что этот порыв прервётся нашими внутренними разборками.    Вот бы сразу в субботу и вторник доиграли.    Тогда бы у нас точно был шанс "дожать" тему.  
     имхо
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