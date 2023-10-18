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18 октября 2023, 06:23 | Обновлено 18 октября 2023, 06:51
108
0

Товарищеские матчи. Мексика и Германия сыграли вничью, США разгромили Гану

Вечером 17 октября состоялись контрольные поединки национальных сборных

18 октября 2023, 06:23 | Обновлено 18 октября 2023, 06:51
108
0
Товарищеские матчи. Мексика и Германия сыграли вничью, США разгромили Гану
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 октября состоялись контрольные поединки национальных сборных.

Мексика и Германия сыграли вничью (2:2), США разгромили Гану (4:0).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей топ-сборных.

Товарищеские матчи, 17 октября

Мексика – Германия – 2:2

Голы: Антуна, 37, Санчес, 47 – Рюдигер, 25, Фуллкруг, 51

США – Гана – 4:0

Голы: Рейна, 10, 39, Пулишич, 19, Балогун, 22

Япония – Тунис – 2:0

Голы: Фурухаси, 43, Ито, 69

Южная Корея – Вьетнам – 6:0

Голы: Ким Мин Дже, 5, Хван Хи Чхан, 27, Минх Тронг, 50 (автогол), Сон Хын Мин, 61, Ли Кан Ин, 69, Чон У Йон, 86.

Австралия – Новая Зеландия – 2:0

Голы: Суттар, 13, Ирвин, 76

Кот-д'Ивуар – Южная Африка – 1:1

Голы: Алле, 66 – Цване, 9

Ангола – ДР Конго – 0:0

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Источник Sport.ua
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