Товарищеские матчи. Мексика и Германия сыграли вничью, США разгромили Гану
Вечером 17 октября состоялись контрольные поединки национальных сборных
Вечером 17 октября состоялись контрольные поединки национальных сборных.
Мексика и Германия сыграли вничью (2:2), США разгромили Гану (4:0).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей топ-сборных.
Товарищеские матчи, 17 октября
Мексика – Германия – 2:2
Голы: Антуна, 37, Санчес, 47 – Рюдигер, 25, Фуллкруг, 51
США – Гана – 4:0
Голы: Рейна, 10, 39, Пулишич, 19, Балогун, 22
Япония – Тунис – 2:0
Голы: Фурухаси, 43, Ито, 69
Южная Корея – Вьетнам – 6:0
Голы: Ким Мин Дже, 5, Хван Хи Чхан, 27, Минх Тронг, 50 (автогол), Сон Хын Мин, 61, Ли Кан Ин, 69, Чон У Йон, 86.
Австралия – Новая Зеландия – 2:0
Голы: Суттар, 13, Ирвин, 76
Кот-д'Ивуар – Южная Африка – 1:1
Голы: Алле, 66 – Цване, 9
Ангола – ДР Конго – 0:0
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