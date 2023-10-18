ВИДЕО. Гол Мбаппе, дубль Павара. Франция в спарринге разгромила Шотландию
Товарищеский матч прошел в Лилле, обе команды уже вышли на Евро-2024
Вечером 17 октября Франция переиграла Шотландию в товарищеском матче (4:1), который прошел в Лилле.
На 11-й минуте Билли Гилмор вывел гостей вперед, на что хозяева поля ответили четырьмя голами.
Бенжамен Павар оформил дубль, затем Килиан Мбаппе реализовал пенальти, а Кингсли Коман поставил точку.
Ранее и Франция, и Шотландия вышли в финальную стадию Евро-2024.
Товарищеский матч
17 октября, Лилль
Франция – Шотландия – 4:1
Голы: Павар, 16, 24, Мбаппе, 41 (пен), Коман, 70 – Гилмор, 11
Видеообзор матча
События матча
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