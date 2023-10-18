ВИДЕО. Гол Мбаппе, дубль Павара. Франция в спарринге разгромила Шотландию

Вечером 17 октября Франция переиграла Шотландию в товарищеском матче (4:1), который прошел в Лилле.

На 11-й минуте Билли Гилмор вывел гостей вперед, на что хозяева поля ответили четырьмя голами.

Бенжамен Павар оформил дубль, затем Килиан Мбаппе реализовал пенальти, а Кингсли Коман поставил точку.

Ранее и Франция, и Шотландия вышли в финальную стадию Евро-2024.

Товарищеский матч

17 октября, Лилль

Франция – Шотландия – 4:1

Голы: Павар, 16, 24, Мбаппе, 41 (пен), Коман, 70 – Гилмор, 11

Видеообзор матча