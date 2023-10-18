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  4. ВИДЕО. Гол Мбаппе, дубль Павара. Франция в спарринге разгромила Шотландию
Товарищеские матчи
Франция
17.10.2023 22:00 – FT 4 : 1
Шотландия
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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 04:35 | Обновлено 18 октября 2023, 04:46
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ВИДЕО. Гол Мбаппе, дубль Павара. Франция в спарринге разгромила Шотландию

Товарищеский матч прошел в Лилле, обе команды уже вышли на Евро-2024

18 октября 2023, 04:35 | Обновлено 18 октября 2023, 04:46
38
0
ВИДЕО. Гол Мбаппе, дубль Павара. Франция в спарринге разгромила Шотландию
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 17 октября Франция переиграла Шотландию в товарищеском матче (4:1), который прошел в Лилле.

На 11-й минуте Билли Гилмор вывел гостей вперед, на что хозяева поля ответили четырьмя голами.

Бенжамен Павар оформил дубль, затем Килиан Мбаппе реализовал пенальти, а Кингсли Коман поставил точку.

Ранее и Франция, и Шотландия вышли в финальную стадию Евро-2024.

Товарищеский матч

17 октября, Лилль

Франция – Шотландия – 4:1

Голы: Павар, 16, 24, Мбаппе, 41 (пен), Коман, 70 – Гилмор, 11

Видеообзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Франция).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Франция).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Франция).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Билли Гилмор (Шотландия).
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Источник Sport.ua
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