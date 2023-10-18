17.10.2023 21:45 – FT 3 : 1
Чемпионат Европы18 октября 2023, 04:20 | Обновлено 18 октября 2023, 04:37
30
0
Сербия – Черногория – 3:1. Балканское дерби за 2 место. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024
18 октября 2023, 04:20 | Обновлено 18 октября 2023, 04:37
30
0
17 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Сербия дома обыграла Черногорию (3:1) в балканском дерби за 2-е место в группе.
Сербия близка к выходу на Евро (13 очков), а у Черногории остались только теоретические шансы (8). Лидирует Венгрия (14).
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 17 октября
Сербия – Черногория – 3:1
Голы: Митрович, 9, 73, Тадич, 77 – Йоветич, 36.
Видеообзор матча
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Сербия).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Черногория).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2023, 06:30 75
Валерий Василенко не удержался и бросил камень в огород и ван Леувена, и «горняков»
Футбол | 18 октября 2023, 00:38 13
Сине-желтые обыграли соперников со счетом 3:1
Футбол | 17.10.2023, 12:32
Футбол | 17.10.2023, 14:17
Футбол | 18.10.2023, 01:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.10.2023, 16:17 132
Бокс
16.10.2023, 18:43 5
16.10.2023, 10:10
16.10.2023, 16:37 12
17.10.2023, 02:14 2
16.10.2023, 21:23 68
16.10.2023, 21:50 4