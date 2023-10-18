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Евро
Сербия
17.10.2023 21:45 – FT 3 : 1
Черногория
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18 октября 2023, 04:20 | Обновлено 18 октября 2023, 04:37
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Сербия – Черногория – 3:1. Балканское дерби за 2 место. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024

18 октября 2023, 04:20 | Обновлено 18 октября 2023, 04:37
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0
Сербия – Черногория – 3:1. Балканское дерби за 2 место. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Сербия дома обыграла Черногорию (3:1) в балканском дерби за 2-е место в группе.

Сербия близка к выходу на Евро (13 очков), а у Черногории остались только теоретические шансы (8). Лидирует Венгрия (14).

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 17 октября

Сербия – Черногория – 3:1

Голы: Митрович, 9, 73, Тадич, 77 – Йоветич, 36.

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Сербия).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Черногория).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
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Источник Sport.ua
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