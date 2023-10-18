Сербия – Черногория – 3:1. Балканское дерби за 2 место. Видео голов и обзор

17 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Сербия дома обыграла Черногорию (3:1) в балканском дерби за 2-е место в группе.

Сербия близка к выходу на Евро (13 очков), а у Черногории остались только теоретические шансы (8). Лидирует Венгрия (14).

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 17 октября

Сербия – Черногория – 3:1

Голы: Митрович, 9, 73, Тадич, 77 – Йоветич, 36.

Видеообзор матча