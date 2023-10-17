Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сербия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Евро
Сербия
17.10.2023 21:45 - : -
Черногория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 02:25 |
20
0

Сербия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 17 октября в 21:45 по Киеву

17 октября 2023, 02:25 |
20
0
Сербия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

17 октября на «Райко Митич» (Белград) пройдет матч 8-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Сербии встретится со сборной Черногории. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Сербия

Сборная после неудачного прошлого отбора на Евро была поручена местной легендой, Драгану Стойковичу. Тот долгое время справлялся удачно - взял реванш у Португалии, выиграв у нее в квалификации, а потом в Лиге Наций выиграл группу. Но уже на самом мундиале юги традиционно провалились, не просто не выйдя в плей-офф, но и ухитрившись не выиграть у Камеруна, но и проиграть не только у Бразилии, но и, снова, Швейцарии. Новый отбор, который проводят под руководством Пикси, начинался с побед, над Литвой и Черногорией. Но потом была откровенная осечка, в виде 1-1 с Болгарией, и поражение дома другому лидеру, Венгрии. Но из спада вышли, выиграв у литовцев. А 14-го октября сыграли снова с мадьярами, в Будапеште, уступили 1-2.

Черногория

Команда имеет неприятный статус. Она остается последним осколком бывшей Югославии, кроме недавно получившего членство в ФИФА и УЕФА Косово, что никуда не пробивались. Разве что в Лиге Наций выиграли группу, и то на уровне дивизиона С. Но сейчас у Стефана Йоветича и компании долгое время оставались с шансами на выход из группы хотя бы со второго места - оно тоже дает прямую путевку на Евро. Да, проиграли Сербии и теряли очки с Литвой, сыграв с ней вничью. Но при этом храбрые соколы смогли выстоять на нулевую ничью с Венгрией и дважды обыграли Болгарию. Сейчас решили для начала провести товарищеский матч с экзотическим Ливаном. Игра принесла зрелищные 3-2 в пользу европейцев.

Статистика личных встреч

Не так давно это была 1 сборная единой страны. Но после развода уже успели сыграть трижды - все выиграно Сербии.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что старший брат выиграет без вопросов. Проходным вариантом для ставки выглядит победу сербов при форе -1 гол (коэффициент - 1,64).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Гибралтар – Ирландия – 0:4. Дубль из ассистов и мяч Доэрти. Видео голов
Рональд КУМАН: «У нас нет специалиста по пенальти, угловым и штрафным»
Люксембург – Словакия – 0:1. Расстрел в девятку. Видео гола и обзор матча
сборная Сербии по футболу сборная Черногории по футболу Евро-2024 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Футбол | 16 октября 2023, 21:23 62
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21

Подопечные Унаи Мельгосы отлично провели первый тайм, англичане были лучше во втором

Нещерет круче Траффорда. Кто лучший игрок матча U-21 Украина – Англия ?
Футбол | 17 октября 2023, 01:51 0
Нещерет круче Траффорда. Кто лучший игрок матча U-21 Украина – Англия ?
Нещерет круче Траффорда. Кто лучший игрок матча U-21 Украина – Англия ?

Сине-желтые обыграли англичан со счетом 3:2

Теракт в Брюсселе. От рук террориста погибли двое фанатов сборной Швеции
Футбол | 16.10.2023, 22:49
Теракт в Брюсселе. От рук террориста погибли двое фанатов сборной Швеции
Теракт в Брюсселе. От рук террориста погибли двое фанатов сборной Швеции
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Футбол | 16.10.2023, 11:10
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
Бокс | 16.10.2023, 10:10
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
15.10.2023, 21:16 11
Футбол
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
15.10.2023, 01:23 4
Бокс
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
16.10.2023, 23:15 7
Футбол
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
15.10.2023, 12:25 53
Футбол
Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
15.10.2023, 09:20 79
Футбол
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
16.10.2023, 16:37 12
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:25 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем