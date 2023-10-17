17 октября на «Райко Митич» (Белград) пройдет матч 8-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Сербии встретится со сборной Черногории. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Сербия

Сборная после неудачного прошлого отбора на Евро была поручена местной легендой, Драгану Стойковичу. Тот долгое время справлялся удачно - взял реванш у Португалии, выиграв у нее в квалификации, а потом в Лиге Наций выиграл группу. Но уже на самом мундиале юги традиционно провалились, не просто не выйдя в плей-офф, но и ухитрившись не выиграть у Камеруна, но и проиграть не только у Бразилии, но и, снова, Швейцарии. Новый отбор, который проводят под руководством Пикси, начинался с побед, над Литвой и Черногорией. Но потом была откровенная осечка, в виде 1-1 с Болгарией, и поражение дома другому лидеру, Венгрии. Но из спада вышли, выиграв у литовцев. А 14-го октября сыграли снова с мадьярами, в Будапеште, уступили 1-2.

Черногория

Команда имеет неприятный статус. Она остается последним осколком бывшей Югославии, кроме недавно получившего членство в ФИФА и УЕФА Косово, что никуда не пробивались. Разве что в Лиге Наций выиграли группу, и то на уровне дивизиона С. Но сейчас у Стефана Йоветича и компании долгое время оставались с шансами на выход из группы хотя бы со второго места - оно тоже дает прямую путевку на Евро. Да, проиграли Сербии и теряли очки с Литвой, сыграв с ней вничью. Но при этом храбрые соколы смогли выстоять на нулевую ничью с Венгрией и дважды обыграли Болгарию. Сейчас решили для начала провести товарищеский матч с экзотическим Ливаном. Игра принесла зрелищные 3-2 в пользу европейцев.

Статистика личных встреч

Не так давно это была 1 сборная единой страны. Но после развода уже успели сыграть трижды - все выиграно Сербии.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что старший брат выиграет без вопросов. Проходным вариантом для ставки выглядит победу сербов при форе -1 гол (коэффициент - 1,64).