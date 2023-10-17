Группа G. Сербия победила Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью

Сегодня, 17 октября, состоялись матчи 8-го раунда отборочного турнира Евро-2024.

Сборная Сербии благодаря дублю Митровича и голу Тадича одолела в непростом матче Черногорию со счетом 3:1. В параллельном поединке сборная Литвы потеряла преимущество в два мяча в матче с Венгрией, боевая ничья – 2:2.

Венгрия лидирует в группу G с 14 очками, далее следует Сербия из 13 и Черногория с 8 очками. Черногория имеет еще теоретические шансы обогнать сербов, но для этого нужно выиграть все оставшиеся поединки.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 17 октября

Сербия – Черногория – 3:1

Голы: Митрович, 9, 73, Тадич, 77 – Йоветич, 36.

Литва – Венгрия – 2:2

Голы: Черных, 20, Ширвис, 36 – Собослай, 67, Варга, 82.