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Евро
Литва
17.10.2023 21:45 – FT 2 : 2
Венгрия
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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 23:50 | Обновлено 17 октября 2023, 23:53
581
3

Группа G. Сербия победила Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью

Состоялось два поединка в группе G

17 октября 2023, 23:50 | Обновлено 17 октября 2023, 23:53
581
3
Группа G. Сербия победила Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Литва – Венгрия

Сегодня, 17 октября, состоялись матчи 8-го раунда отборочного турнира Евро-2024.

Сборная Сербии благодаря дублю Митровича и голу Тадича одолела в непростом матче Черногорию со счетом 3:1. В параллельном поединке сборная Литвы потеряла преимущество в два мяча в матче с Венгрией, боевая ничья – 2:2.

Венгрия лидирует в группу G с 14 очками, далее следует Сербия из 13 и Черногория с 8 очками. Черногория имеет еще теоретические шансы обогнать сербов, но для этого нужно выиграть все оставшиеся поединки.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 17 октября

Сербия – Черногория – 3:1

Голы: Митрович, 9, 73, Тадич, 77 – Йоветич, 36.

Литва – Венгрия – 2:2

Голы: Черных, 20, Ширвис, 36 – Собослай, 67, Варга, 82.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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suforza1921
Перемога сербів важливий для нас результат. Тепер їм для виходу на Євро достатньо нічиєї з аутсайдером групи болгарами.
Це гарантує збірній України плей-офф в разі її невдачі у матчі з італійцями.
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+7
Istm
шкода, що литовці орбанію не дотиснули.
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0
Микола Захарченко
Це не група , а казка )
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0
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