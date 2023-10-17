Группа G. Сербия победила Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью
Состоялось два поединка в группе G
Сегодня, 17 октября, состоялись матчи 8-го раунда отборочного турнира Евро-2024.
Сборная Сербии благодаря дублю Митровича и голу Тадича одолела в непростом матче Черногорию со счетом 3:1. В параллельном поединке сборная Литвы потеряла преимущество в два мяча в матче с Венгрией, боевая ничья – 2:2.
Венгрия лидирует в группу G с 14 очками, далее следует Сербия из 13 и Черногория с 8 очками. Черногория имеет еще теоретические шансы обогнать сербов, но для этого нужно выиграть все оставшиеся поединки.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 17 октября
Сербия – Черногория – 3:1
Голы: Митрович, 9, 73, Тадич, 77 – Йоветич, 36.
Литва – Венгрия – 2:2
Голы: Черных, 20, Ширвис, 36 – Собослай, 67, Варга, 82.
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