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Молодежные турниры
18 октября 2023, 05:15 | Обновлено 18 октября 2023, 05:51
395
0

Таблицы Евро-2025 U-21. Украинская молодежка идет на паузу лидером группы

Вечером 17 октября завершились матчи октябрьского окна квалификации

18 октября 2023, 05:15 | Обновлено 18 октября 2023, 05:51
395
0
Таблицы Евро-2025 U-21. Украинская молодежка идет на паузу лидером группы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 октября завершились матчи октябрьского окна квалификации Евро-2025 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Днем ранее Украина U-21 в драматичном матче в Кошице обыграла команду Англии U-21 (3:2).

Сине-желтая команда стала лидером группы, набрав 9 очков из 9 возможных. Англия и Сербия имеют по 6 пунктов.

Евро-2025 U-21. 17 октября

  • Латвия U21 – Турция U21 – 2:1
  • Албания U21 – Черногория U21 – 2:0
  • Казахстан U21 – Испания U21 – 0:4
  • Азербайджан U21 – Люксембург U21 – 3:2
  • Армения U21 – Швейцария U21 – 0:0
  • Грузия U21 – Швеция U21 – 0:0
  • Литва U21 – Исландия U21 – 0:1
  • Молдова U21 – Северная Македония U21 – 2:1
  • Румыния U21 – Финляндия U21 – 1:0
  • Болгария U21 – Косово U21 – 1:1
  • Гибралтар U21 – Нидерланды U21 – 0:5
  • Хорватия U21 – беларусь U21 – 2:0
  • Италия U21 – Норвегия U21 – 2:0
  • Венгрия U21 – Бельгия U21 – 0:1
  • Польша U21 – Эстония U21 – 5:0
  • Словения U21 – Австрия U21 – 1:0
  • Чехия U21 – Дания U21 – 0:0
  • Франция U21 – Кипр U21 – 9:0
  • Шотландия U21 – Мальта U21 – 2:1
  • Андорра U21 – Фарерские острова U21 – 0:1
  • Португалия U21 – Греция U21 – 2:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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