Таблицы Евро-2025 U-21. Украинская молодежка идет на паузу лидером группы

Вечером 17 октября завершились матчи октябрьского окна квалификации Евро-2025 U-21.

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Днем ранее Украина U-21 в драматичном матче в Кошице обыграла команду Англии U-21 (3:2).

Сине-желтая команда стала лидером группы, набрав 9 очков из 9 возможных. Англия и Сербия имеют по 6 пунктов.

Евро-2025 U-21. 17 октября

Латвия U21 – Турция U21 – 2:1

– Турция U21 – 2:1 Албания U21 – Черногория U21 – 2:0

– Черногория U21 – 2:0 Казахстан U21 – Испания U21 – 0:4

– 0:4 Азербайджан U21 – Люксембург U21 – 3:2

– Люксембург U21 – 3:2 Армения U21 – Швейцария U21 – 0:0

Грузия U21 – Швеция U21 – 0:0

Литва U21 – Исландия U21 – 0:1

– 0:1 Молдова U21 – Северная Македония U21 – 2:1

– Северная Македония U21 – 2:1 Румыния U21 – Финляндия U21 – 1:0

– Финляндия U21 – 1:0 Болгария U21 – Косово U21 – 1:1

Гибралтар U21 – Нидерланды U21 – 0:5

– 0:5 Хорватия U21 – беларусь U21 – 2:0

– беларусь U21 – 2:0 Италия U21 – Норвегия U21 – 2:0

– Норвегия U21 – 2:0 Венгрия U21 – Бельгия U21 – 0:1

– 0:1 Польша U21 – Эстония U21 – 5:0

– Эстония U21 – 5:0 Словения U21 – Австрия U21 – 1:0

– Австрия U21 – 1:0 Чехия U21 – Дания U21 – 0:0

Франция U21 – Кипр U21 – 9:0

– Кипр U21 – 9:0 Шотландия U21 – Мальта U21 – 2:1

– Мальта U21 – 2:1 Андорра U21 – Фарерские острова U21 – 0:1

– 0:1 Португалия U21 – Греция U21 – 2:0

Турнирные таблицы

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