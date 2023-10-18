Молодежные турниры18 октября 2023, 05:15 | Обновлено 18 октября 2023, 05:51
395
0
Таблицы Евро-2025 U-21. Украинская молодежка идет на паузу лидером группы
Вечером 17 октября завершились матчи октябрьского окна квалификации
18 октября 2023, 05:15 | Обновлено 18 октября 2023, 05:51
395
0
Вечером 17 октября завершились матчи октябрьского окна квалификации Евро-2025 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Днем ранее Украина U-21 в драматичном матче в Кошице обыграла команду Англии U-21 (3:2).
Сине-желтая команда стала лидером группы, набрав 9 очков из 9 возможных. Англия и Сербия имеют по 6 пунктов.
Евро-2025 U-21. 17 октября
- Латвия U21 – Турция U21 – 2:1
- Албания U21 – Черногория U21 – 2:0
- Казахстан U21 – Испания U21 – 0:4
- Азербайджан U21 – Люксембург U21 – 3:2
- Армения U21 – Швейцария U21 – 0:0
- Грузия U21 – Швеция U21 – 0:0
- Литва U21 – Исландия U21 – 0:1
- Молдова U21 – Северная Македония U21 – 2:1
- Румыния U21 – Финляндия U21 – 1:0
- Болгария U21 – Косово U21 – 1:1
- Гибралтар U21 – Нидерланды U21 – 0:5
- Хорватия U21 – беларусь U21 – 2:0
- Италия U21 – Норвегия U21 – 2:0
- Венгрия U21 – Бельгия U21 – 0:1
- Польша U21 – Эстония U21 – 5:0
- Словения U21 – Австрия U21 – 1:0
- Чехия U21 – Дания U21 – 0:0
- Франция U21 – Кипр U21 – 9:0
- Шотландия U21 – Мальта U21 – 2:1
- Андорра U21 – Фарерские острова U21 – 0:1
- Португалия U21 – Греция U21 – 2:0
Турнирные таблицы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2023, 00:38 13
Сине-желтые обыграли соперников со счетом 3:1
Бокс | 17 октября 2023, 10:40 0
Малик Скотт назвал сильные стороны обоих бойцов
Футбол | 17.10.2023, 12:32
Футбол | 18.10.2023, 04:50
Футбол | 18.10.2023, 00:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.10.2023, 11:10 7
17.10.2023, 06:30 75
16.10.2023, 21:50 4
16.10.2023, 21:35 28
16.10.2023, 17:04 7
17.10.2023, 23:41 15
16.10.2023, 23:15 12
17.10.2023, 16:58 31