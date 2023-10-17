Албания – Болгария – 2:0. Спокойная победа «Орлов». Видео голов и обзор

Сборная Албании уверенно обыграла команду Болгарии в товарищеском матче, который прошел сегодня, 17 октября, в Тиране.

В конце первого тайма Казим Лаци открыл счет, а под конец матча Эрнест Муци оформил окончательный счет встречи.

Сборная Албании одержала третью победу подряд и продлила беспроигрышную серию до пяти матчей подряд. Болгария потерпела четвертое подряд поражение и не может выиграть седьмой матч подряд.

Товарищеский матч

17 октября, Тирана, «Айр Албания»

Албания – Болгария – 2:0 (1:0)

Голы: Лаци, 41, Муци, 81.