Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Албания – Болгария – 2:0. Спокойная победа «Орлов». Видео голов и обзор
Другие новости
17 октября 2023, 23:11 |
154
0

Албания – Болгария – 2:0. Спокойная победа «Орлов». Видео голов и обзор

Сборная Албании не проигрывает пять матчей подряд

17 октября 2023, 23:11 |
154
0
Албания – Болгария – 2:0. Спокойная победа «Орлов». Видео голов и обзор

Сборная Албании уверенно обыграла команду Болгарии в товарищеском матче, который прошел сегодня, 17 октября, в Тиране.

В конце первого тайма Казим Лаци открыл счет, а под конец матча Эрнест Муци оформил окончательный счет встречи.

Сборная Албании одержала третью победу подряд и продлила беспроигрышную серию до пяти матчей подряд. Болгария потерпела четвертое подряд поражение и не может выиграть седьмой матч подряд.

Товарищеский матч

17 октября, Тирана, «Айр Албания»

Албания – Болгария – 2:0 (1:0)

Голы: Лаци, 41, Муци, 81.

По теме:
ВИДЕО. Супергол Мудрика! Хавбек исполнил шикарный удар издалека
ВИДЕО. Дубль Кейна для 2-го места Украины! Англия забила 3-й гол Италии
ВИДЕО. Один раз в два года и палка стреляет. Сан-Марино забил Дании
товарищеские матчи сборная Албании по футболу сборная Болгарии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Группа G. Сербия победила Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью
Футбол | 17 октября 2023, 23:50 1
Группа G. Сербия победила Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью
Группа G. Сербия победила Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью

Состоялось два поединка в группе G

Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Футбол | 17 октября 2023, 12:32 1
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты

Анри Бонелло – интересный персонаж, но его отец, пожалуй, еще более знаковый для «красных»

Казахстан, сенсационно вырвав победу у Финляндии, сохранил шансы на Евро
Футбол | 17.10.2023, 20:59
Казахстан, сенсационно вырвав победу у Финляндии, сохранил шансы на Евро
Казахстан, сенсационно вырвав победу у Финляндии, сохранил шансы на Евро
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
Футбол | 17.10.2023, 16:58
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Футбол | 17.10.2023, 05:34
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
16.10.2023, 18:43 5
Футбол
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
17.10.2023, 02:14 2
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
16.10.2023, 00:35 1
Футбол
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
17.10.2023, 10:40
Бокс
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
17.10.2023, 23:47 11
Футбол
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
16.10.2023, 11:55 9
Бокс
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
16.10.2023, 21:23 68
Футбол
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
16.10.2023, 23:15 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем