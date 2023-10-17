Экс-форвард Ливерпуля: «У Беллингема к Евро-2028 может быть 20 трофеев»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор высказал мнение о потенциале полузащитника сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«У нас [в сборной Англии] несколько лет не было полузащитника, который умеет все, и Беллингем стремится к этому. Есть аспекты его игры, которые можно улучшить, но он очень хорош во всем. Если он сможет развиваться и дальше – а он будет это делать, – то станет игроком мирового класса на долгие годы. О нем будут говорить наряду с такими игроками, как Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Пол Гаскойн, но у него есть способности и потенциал, чтобы превзойти их. Его способности невероятны для его возраста.

Он не терпит дураков ни в одной раздевалке и говорит то, что думает. На его молодых плечах голова 30-летнего игрока. Это действительно важно. В «Реале» он не допустит, чтобы кто-то вроде Луки Модрича или Тони Крооса поучал его. Он будет уважать их мнение, но делать по-своему.

Я буду разочарован, если 25-летний Беллингем не завоюет трофей Евро-2028, будучи капитаном сборной Англии. Я буду очень удивлен, если Джуд к этому моменту не будет носить на рукаве [капитанскую] повязку. К тому времени, когда начнется этот турнир, у него за плечами может быть 300 игр и 20 трофеев. Об этом страшно думать», – заявил Коллимор.

Ранее Стэн Коллимор высказался о выступлении украинца Михаила Мудрика в лондонском «Челси».