Стэн КОЛЛИМОР: «Пока что Мудрик крупно провалился»

Бывший форвард «Ноттингем Фореста» и «Ливерпуля» Стэн Коллимор считает, что украинскому полузащитнику «Челси» Михаилу Мудрику нужно больше игрового времени, чтобы раскрыться.

«Не будем забывать, что он – молодой игрок, который сыграл всего 44 матча за «Шахтер» до перехода в «Челси» за без малого 90 миллионов фунтов. Некоторые игроки могут оправдать хайп, некоторые – нет, и пока что Мудрик крупно провалился. Он все еще может раскрыться полностью – ему только 22 года. Но ему нужно сыграть больше матчей, прежде чем «Челси» сможет рассчитывать на него, как на основного левого вингера. Просто у него слишком мало опыта», – сказал Коллимор.

Ранее сообщалось, что «Челси» уже зимой может отдать Михаила Мудрика в аренду другому клубу.