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Англия
23 сентября 2023, 08:30 | Обновлено 23 сентября 2023, 08:31
78
0

Стэн КОЛЛИМОР: «Пока что Мудрик крупно провалился»

Бывший форвард «Ноттингем Фореста» и «Ливерпуля» – об украинском полузащитнике «Челси»

23 сентября 2023, 08:30 | Обновлено 23 сентября 2023, 08:31
78
0
Стэн КОЛЛИМОР: «Пока что Мудрик крупно провалился»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Коллимор

Бывший форвард «Ноттингем Фореста» и «Ливерпуля» Стэн Коллимор считает, что украинскому полузащитнику «Челси» Михаилу Мудрику нужно больше игрового времени, чтобы раскрыться.

«Не будем забывать, что он – молодой игрок, который сыграл всего 44 матча за «Шахтер» до перехода в «Челси» за без малого 90 миллионов фунтов. Некоторые игроки могут оправдать хайп, некоторые – нет, и пока что Мудрик крупно провалился. Он все еще может раскрыться полностью – ему только 22 года. Но ему нужно сыграть больше матчей, прежде чем «Челси» сможет рассчитывать на него, как на основного левого вингера. Просто у него слишком мало опыта», – сказал Коллимор.

Ранее сообщалось, что «Челси» уже зимой может отдать Михаила Мудрика в аренду другому клубу.

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Стэн Коллимор Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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