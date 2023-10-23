Мирон МАРКЕВИЧ: «Я рад, что ребята ответственно отнеслись к игре»

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич поделился впечатлениями от игры 13-го тура Первой лиги с «Нивой Бузовой» (1:0).

«Мы надежно сыграли в обороне, поэтому одержали победу. Вернулся Владислав Бабогло и стало спокойнее в защите. Была боевая игра с обеих сторон. Первый тайм был неоднозначным, а во второй половине встречи у нас было преимущество, и у нас было несколько возможностей забить. Мы внимательно изучали «Ниву» и следили за их игрой, тем более что это наш конкурент в борьбе за первое место. Я рад, что ребята ответственно отнеслись к игре и, в принципе, не дали ничего создать сопернику.

Игорь Невес сыграл хорошо, у нас было еще два-три момента, которые нужно было реализовывать и закрывать игру. Нам еще есть над чем работать. Мы проявили характер, я за это поблагодарил игроков в раздевалке», – сказал Маркевич.

После 13 туров Первой лиги «Карпаты» уверенно возглавляют группу А с 33 очками в активе.