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Украина. Первая лига
23 октября 2023, 15:59 | Обновлено 23 октября 2023, 16:00
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Я рад, что ребята ответственно отнеслись к игре»

Тренер «Карпат» – о последнем матче в Первой лиге

23 октября 2023, 15:59 | Обновлено 23 октября 2023, 16:00
401
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я рад, что ребята ответственно отнеслись к игре»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич поделился впечатлениями от игры 13-го тура Первой лиги с «Нивой Бузовой» (1:0).

«Мы надежно сыграли в обороне, поэтому одержали победу. Вернулся Владислав Бабогло и стало спокойнее в защите. Была боевая игра с обеих сторон. Первый тайм был неоднозначным, а во второй половине встречи у нас было преимущество, и у нас было несколько возможностей забить. Мы внимательно изучали «Ниву» и следили за их игрой, тем более что это наш конкурент в борьбе за первое место. Я рад, что ребята ответственно отнеслись к игре и, в принципе, не дали ничего создать сопернику.

Игорь Невес сыграл хорошо, у нас было еще два-три момента, которые нужно было реализовывать и закрывать игру. Нам еще есть над чем работать. Мы проявили характер, я за это поблагодарил игроков в раздевалке», – сказал Маркевич.

После 13 туров Первой лиги «Карпаты» уверенно возглавляют группу А с 33 очками в активе.

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Карпаты Львов Мирон Маркевич Первая лига Украины Нива Бузовая чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Карпаты Львов
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