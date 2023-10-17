Георгий СУДАКОВ: «Игра с Мальтой будет похожа на предыдущую»
Хавбек сборной Украины – о матче с Мальтой
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Мальты (17 октября, 21:45):
«Возможно, эта игра будет немного похожа на предыдущую. Мальта тоже играет в 5 защитников, если я не ошибаюсь. Мне кажется, они будут больше играть от обороны. Но мы помним нашу игру с ними в Словакии. Было очень трудно с ними играть. Выиграли только 1:0.
Самое главное будет забить быстрый гол. Это развяжет нам руки. Наверное, перед первым матчем я их немного недооценил. Но это хорошая сборная. Как показывает практика, слабых сборных не бывает и на каждую игру надо настраиваться на максимум».
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