«Закон не нарушал». Экс-работник Кривбасса объяснил свой побег из Украины

Бывший SMM-специалист «Кривбасса» и экс-сотрудник донецкого «Олимпика» Роман Лопатин прокомментировал свое невозвращение в Украину после выезда с криворожским клубом за границу.

- Не понимаю, почему это так резонировало. Официально я никакого закона не нарушал, в Конституции Украины нет никакого запрета ни на выезд, ни на въезд. Я выехал официально, не пересекал границу как-то нелегально.

Мою историю журналисты раскрутили на фоне хайпа от поступка футболиста «Шахтера» Роспутько, который уехал в рашку. Это вообще трэш.

У меня возникли определенные семейные обстоятельства, о которых я не могу сказать публично, поэтому я решил не возвращаться [в Украину]. Я заранее уволился из «Кривбасса».

У нас во время войны уехали Довбик, Трубин, Мудрик, Гармаш. Почему все молчат по ним? И это я назвал только самых известных футболистов. У нас какие-то двойные стандарты. Я не рвал отношений с Украиной, поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать свою страну и продолжаю донатить. Что именно мне инкриминируют? Я никакого закона не нарушал.

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Относительно женской ЛЧ – это неправда. Мой отъезд произошел еще в середине лета, три месяца назад, когда женская команда «Кривбасса» ездила на контрольные матчи в Польшу. Туда приехали мои родственники и забрали меня. Вот и все. Мы разорвали отношения с клубом в юридической плоскости и пожелали друг другу удачи.

Сейчас я нахожусь в Германии. Я, как футболист, подписал контракт с клубом пятой лиги – «Цеденик». Скоро будет презентация. То есть у меня такая же ситуация, как с другими нашими футболистами, которые играют за рубежом. Когда изменятся обстоятельства, планирую возвращаться в Украину, но пока это невозможно.