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  4. «Закон не нарушал». Экс-работник Кривбасса объяснил свой побег из Украины
Украина. Премьер лига
17 октября 2023, 14:36 |
1882
13

«Закон не нарушал». Экс-работник Кривбасса объяснил свой побег из Украины

Роман Лопатин утверждает, что выехал официально

17 октября 2023, 14:36 |
1882
13
«Закон не нарушал». Экс-работник Кривбасса объяснил свой побег из Украины
ФК Олимпик. Роман Лопатин

Бывший SMM-специалист «Кривбасса» и экс-сотрудник донецкого «Олимпика» Роман Лопатин прокомментировал свое невозвращение в Украину после выезда с криворожским клубом за границу.

- Не понимаю, почему это так резонировало. Официально я никакого закона не нарушал, в Конституции Украины нет никакого запрета ни на выезд, ни на въезд. Я выехал официально, не пересекал границу как-то нелегально.

Мою историю журналисты раскрутили на фоне хайпа от поступка футболиста «Шахтера» Роспутько, который уехал в рашку. Это вообще трэш.

У меня возникли определенные семейные обстоятельства, о которых я не могу сказать публично, поэтому я решил не возвращаться [в Украину]. Я заранее уволился из «Кривбасса».

У нас во время войны уехали Довбик, Трубин, Мудрик, Гармаш. Почему все молчат по ним? И это я назвал только самых известных футболистов. У нас какие-то двойные стандарты. Я не рвал отношений с Украиной, поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать свою страну и продолжаю донатить. Что именно мне инкриминируют? Я никакого закона не нарушал.

Относительно женской ЛЧ – это неправда. Мой отъезд произошел еще в середине лета, три месяца назад, когда женская команда «Кривбасса» ездила на контрольные матчи в Польшу. Туда приехали мои родственники и забрали меня. Вот и все. Мы разорвали отношения с клубом в юридической плоскости и пожелали друг другу удачи.

Сейчас я нахожусь в Германии. Я, как футболист, подписал контракт с клубом пятой лиги – «Цеденик». Скоро будет презентация. То есть у меня такая же ситуация, как с другими нашими футболистами, которые играют за рубежом. Когда изменятся обстоятельства, планирую возвращаться в Украину, но пока это невозможно.

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Олимпик Донецк Кривбасс Кривой Рог российско-украинская война
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 13
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AndiM
Ну якщо майже за 2 роки повномасштабної війни, є категорії "ізбранних" які можуть коли хочуть виїхати з України і не повернутись - то хто нам винен , що при владі срані корупціонери. Зате в населених пунктах України перекривають вулиці і табунами ходять по домівках мусора з воєнкомами ,шукаючи кріпаків яких можна замість себе і таких "богоізбраних" відправити воювати.
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+8
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BekXan
Якщо дивитись з однієї сторони то матюки,якщо дивитись з другої то виходить для одних кордон відкритий для інших закритий.Хоча в правовому полі реально немає закону на заборону виїзду закордон.Десятки тисяч виграних позовів в судах все рівно на кордоні не пускають.Вкраїні на пів законна конституція і діючі закони вибіркові кому за бажанням і потребах.Якось так.
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+5
naverland
В целом он прав, если звёздам можно то почему и обычным нельзя. Закон для всех один. Так же почему сыновья мэра Львова во время войны выехали заграницу и учатся в иностранных университетах, ведь это не дёшево. Наверное хорошая зарплата у мэра Львова. Так что он прав в целом.
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+4
Gargantua
про конституцию он совершенно справедливо сказал. все подзаконные акты, запрещающие выезд из страны мужчин призывного возраста, являются антиконституционными.
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+2
Gagik
да... не надо было эти двойные стандарты вводить... воюют или все, или никто
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+2
Алекс 19
Всі слуги наррду і все оточення зеленського їздить куди завгодно навіть росію і нікого не питають .а знвйдуть когось простіше і на ньому хочуть відігратися
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+1
Soyer
Красава,по полочкам
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+1
4p7eH
Люба адекватна людина б так вчинила. Людина вибрала життя а не смерть 
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0
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Выталкиватель парашутистов
Я тоже не прочь, чтобы сыновья тех, кто рулит Украиной, тоже побывали в окопах на передке. Но такого не может быть, от слова СОВСЕМ. Такая страна у нас, увы... Это не Израиль,Англия или  США, где через войну прошли даже члены королевской семьи... У нас другие ценности. Я в прошлом году объявил предложение,что первый профессиональный футболист,который добровольно пойдет защищать Украину на передок, получит лично от меня 100000 вечно зеленых. Срок истек 1 октября. Ни одного случая.... О чем дальше говорить... А может оно и к лучшему, закупил бинокли, три квадрокоптера, несколько  тепловизоров,  кое-что из аммуниции ( каски, бронеплиты 4-го класса защиты, теплое белье, зимние куртки и штаны),  короче, этим деньгам нашлось применение. А по-поводу этого спеца из Крывого Рога - каждый сам выбирает свой путь, Бог ему судья....
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-1
turist86
Що ти там пиз..иш, сц..ун !
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-1
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