Леся Цуренко – Хлоэ Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Монастире
17 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).
В первом раунде основы украинка сыграет против Хлоэ Паке из Франции (№187 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка выиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Клер Лю (№92 WTA) или Эмины Бектас (№104 WTA).
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