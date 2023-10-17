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  4. Леся Цуренко – Хлоэ Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 октября 2023, 13:51 |
116
0

Леся Цуренко – Хлоэ Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Монастире

17 октября 2023, 13:51 |
116
0
Леся Цуренко – Хлоэ Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

17 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

В первом раунде основы украинка сыграет против Хлоэ Паке из Франции (№187 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Клер Лю (№92 WTA) или Эмины Бектас (№104 WTA).

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Источник Sport.ua
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