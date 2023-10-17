16 октября состоится матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе В между сборными Гибралтара и Ирландии. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Дублем из ассистов и забитым мячом отличился Мэтт Доэрти.

Евро-2024. Квалификация. 16 октября

Группа В. 8-й тур

Гибралтар – Ирландия – 0:4

Голы: Фергюсон, 8, Джонстон, 28, Доэрти, 60, Робинсон, 80

Видео голов и обзор матча: