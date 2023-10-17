Чемпионат Европы17 октября 2023, 03:06 |
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Гибралтар – Ирландия – 0:4. Дубль из ассистов и мяч Доэрти. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе В
17 октября 2023, 03:06 |
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16 октября состоится матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе В между сборными Гибралтара и Ирландии. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
Дублем из ассистов и забитым мячом отличился Мэтт Доэрти.
Евро-2024. Квалификация. 16 октября
Группа В. 8-й тур
Гибралтар – Ирландия – 0:4
Голы: Фергюсон, 8, Джонстон, 28, Доэрти, 60, Робинсон, 80
Видео голов и обзор матча:
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Ирландия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтт Доэрти (Ирландия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Джонстон (Ирландия).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Ирландия).
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