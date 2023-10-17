Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гибралтар – Ирландия – 0:4. Дубль из ассистов и мяч Доэрти. Видео голов
Евро
Гибралтар
16.10.2023 21:45 – FT 0 : 4
Ирландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 03:06 |
12
0

Гибралтар – Ирландия – 0:4. Дубль из ассистов и мяч Доэрти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе В

17 октября 2023, 03:06 |
12
0
Гибралтар – Ирландия – 0:4. Дубль из ассистов и мяч Доэрти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября состоится матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе В между сборными Гибралтара и Ирландии. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Дублем из ассистов и забитым мячом отличился Мэтт Доэрти.

Евро-2024. Квалификация. 16 октября

Группа В. 8-й тур

Гибралтар – Ирландия – 0:4

Голы: Фергюсон, 8, Джонстон, 28, Доэрти, 60, Робинсон, 80

Видео голов и обзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Ирландия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтт Доэрти (Ирландия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Джонстон (Ирландия).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Ирландия).
По теме:
Англия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Мане реализовал пенальти и принес Сенегалу победу над Камеруном
ВИДЕО. Нападение на КриРо. Фанат выбежал на поле и наступил на ногу Роналду
Эван Фергюсон видео голов и обзор сборная Ирландии по футболу сборная Гибралтара по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Футбол | 16 октября 2023, 21:35 27
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21

Теракт в Брюсселе. От рук террориста погибли двое фанатов сборной Швеции
Футбол | 16 октября 2023, 22:49 9
Теракт в Брюсселе. От рук террориста погибли двое фанатов сборной Швеции
Теракт в Брюсселе. От рук террориста погибли двое фанатов сборной Швеции

Террорист записал видеообращение, в котором представился членом ИГИЛ

Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Футбол | 16.10.2023, 21:23
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Нещерет круче Траффорда. Кто лучший игрок матча U-21 Украина – Англия ?
Футбол | 17.10.2023, 01:51
Нещерет круче Траффорда. Кто лучший игрок матча U-21 Украина – Англия ?
Нещерет круче Траффорда. Кто лучший игрок матча U-21 Украина – Англия ?
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Футбол | 16.10.2023, 23:15
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
16.10.2023, 21:50 2
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
15.10.2023, 21:16 11
Футбол
Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»
Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»
15.10.2023, 12:58 2
Футбол
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
16.10.2023, 11:10 1
Футбол
Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
15.10.2023, 09:20 79
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все
16.10.2023, 16:17 126
Футбол
Женская сборная Украины одолела Словакию в отборе на Евро-2024
Женская сборная Украины одолела Словакию в отборе на Евро-2024
15.10.2023, 19:32 1
Другие виды
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
16.10.2023, 11:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем