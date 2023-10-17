16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Люксембурга и Словакии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 77-й минуте забил Давид Дюриш, который с близкого расстояния расстрелял ворота соперников в девятку.

Евро-2024. Квалификация. 16 октября

Люксембург – Словакия – 0:1

Гол: Дюриш, 77

Видеообзор матча: