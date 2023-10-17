16.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Чемпионат Европы17 октября 2023, 02:37 |
16
0
Люксембург – Словакия – 0:1. Расстрел в девятку. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J
17 октября 2023, 02:37 |
16
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16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Люксембурга и Словакии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 77-й минуте забил Давид Дюриш, который с близкого расстояния расстрелял ворота соперников в девятку.
Евро-2024. Квалификация. 16 октября
Люксембург – Словакия – 0:1
Гол: Дюриш, 77
Видеообзор матча:
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Дюриш (Словакия).
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