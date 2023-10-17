Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Люксембург – Словакия – 0:1. Расстрел в девятку. Видео гола и обзор матча
Евро
Люксембург
16.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Словакия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 02:37 |
16
0

Люксембург – Словакия – 0:1. Расстрел в девятку. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J

17 октября 2023, 02:37 |
16
0
Люксембург – Словакия – 0:1. Расстрел в девятку. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Люксембурга и Словакии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 77-й минуте забил Давид Дюриш, который с близкого расстояния расстрелял ворота соперников в девятку.

Евро-2024. Квалификация. 16 октября

Люксембург – Словакия – 0:1

Гол: Дюриш, 77

Видеообзор матча:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Дюриш (Словакия).
По теме:
Гибралтар – Ирландия – 0:4. Дубль из ассистов и мяч Доэрти. Видео голов
Рональд КУМАН: «У нас нет специалиста по пенальти, угловым и штрафным»
КАРАВАЕВ: «Мне запомнилась бешеная поддержка болельщиков»
сборная Люксембурга по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Футбол | 16 октября 2023, 23:15 7
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности

В Брюсселе во время матча Евро-2024 произошел террористический акт

ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
Футбол | 16 октября 2023, 21:50 2
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет

Сборная Украины U-21 обыграла англичан в квалификации молодежного Евро-2025

Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Футбол | 16.10.2023, 11:10
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Футбол | 17.10.2023, 02:14
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
Футбол | 16.10.2023, 17:53
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:25 27
Футбол
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
15.10.2023, 14:38 111
Футбол
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
15.10.2023, 12:06 5
Бокс
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
16.10.2023, 16:37 12
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
15.10.2023, 21:16 11
Футбол
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
16.10.2023, 10:10
Бокс
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
15.10.2023, 16:40 2
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
16.10.2023, 00:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем