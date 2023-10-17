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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 02:34 | Обновлено 17 октября 2023, 02:40
52
0

КАРАВАЕВ: «Мне запомнилась бешеная поддержка болельщиков»

Защитник сборной Украины стал автором гола в ворота Северной Македонии

17 октября 2023, 02:34 | Обновлено 17 октября 2023, 02:40
52
0
КАРАВАЕВ: «Мне запомнилась бешеная поддержка болельщиков»
УАФ. Александр Караваев

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поединок отбора Евро-2024 с командой Северной Македонии (2:0), в котором он стал автором отличного гола.

«Как говорится, запоминается только первое и последнее. Поэтому мне запомнилась безумная поддержка болельщиков, когда мы выходили на поле, и на протяжении всего матча, и последний гол, конечно. Получилось очень хорошо. Хочу еще раз повторить, что история реально циклична, потому что я восемь лет назад, 9 октября, дебютировал в составе сборной против этой команды. И также выходил на замену на 86-й минуте при счете 1:0, а на 90+1-й мы забили второй мяч. Тогда это был не я, а сейчас это удалось мне. Очень приятно.

Вся команда выполняла то, что говорил тренерский штаб. Сыграли очень хорошо в обороне, а в атаке все видели, что мы в состоянии создавать много моментов. Возможно, чуть-чуть подвела реализация. При счете 1:0 все продолжали показывать ту игру, которая нам присуща, а затем довели дело до конца забитым мячом. Конечно, хочется реализовывать все возможности, чтобы игра была спокойнее, но случилось как произошло. Главное – победа. Осталось еще два матча, так что будем настраиваться на них как можно лучше.

Хотя я вышел на 87-й минуте, но бывает так, что у тебя есть пять, семь, десять минут, и за них ты можешь успеть сделать много полезного. Возможно, в черновой работе помочь и сзади, и впереди. Сыграть разумно и правильно. Это то, что мне сказал Сергей Ребров, когда я уходил, чтобы заменить игрока линии атаки. Надо было сыграть более дисциплинированно в обороне, потому что македонцы шли вперед всеми силами. С другой стороны, после перехвата у нас возникали возможности контратаковать. Еще до моего гола было два-три момента, когда мы могли закрывать матч.

Все знают, какая ситуация сейчас в нашей стране, и хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее. Чтобы мы победили, болельщики вернулись на трибуны в родных городах. Но все видят, что даже если мы играем за границей, поддержка есть. Возможно, именно она дала сопернику знать, что мы должны победить. Поддержка была невероятной! Еще запомнилось, что болельщики поддерживали нас не сидя, а стоя. Представляете два часа стоять на ногах и поддерживать игроков. Это еще раз показывает, какой наш народ несокрушим и силен. Здесь для нас примером являются наши воины, ВСУ, большое им спасибо.

Если смотреть с точки зрения возобновления до следующего поединка, то хорошо, что игра происходила не в поздний час. Это очень важно, потому что, как говорится, лишних часов на восстановление не бывает. У нас сильный тренерский штаб, который разберет игру Мальты и расскажет, как нам нужно действовать, чтобы добиться положительного результата. Кроме того, следует подготовиться и ментально. Понять, что легких матчей не будет. Мы вот увидели, что та самая Северная Македония очень сильная, дисциплинированная команда. Хорошие игроки у нее в атаке. Но, как оказалось, у нас гораздо сильнее. Мы все поступили правильно».

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сборная Украины по футболу Александр Караваев Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония
Источник Украинская ассоциация футбола
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