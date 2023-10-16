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Молодежные турниры
16 октября 2023, 23:27 | Обновлено 16 октября 2023, 23:29
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0

Богдан ВЬЮННИК: «Мы счастливы и не будем скрывать этого»

Форвард – о победе Украины U-21 над сборной Англии U-21

16 октября 2023, 23:27 | Обновлено 16 октября 2023, 23:29
230
0
Богдан ВЬЮННИК: «Мы счастливы и не будем скрывать этого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник поделился впечатлениями от игры с командой Англии U-21, которая завершилась победой «сине-желтых» со счетом 3:2.

– Какие эмоции после финального свистка?
– Если не ошибаюсь – это первая историческая победа над сборной Англии, но надо проверить. Голос сорвал. Очень счастливы.

– У вас была возможность отличиться шедевральным взятием ворот – ударом через себя, но немного не удалось осуществить замысел. Вы не расстроились, ведь Назар Волошин подхватил мяч и подача завершилась голом.
– Если говорить персонально, то конечно, хотел забить. Но когда отличился Назар - я был самым счастливым, и потом, когда забили Олег [Очеретько] и Илья [Квасница] – тоже.

– Что сказал Унаи Мельгоса после матча?
– Мы счастливы и не будем скрывать этого. Скажу так: завершили этот сбор на позитивной ноте.

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Богдан Вьюнник Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Англии по футболу U-21
Источник Legioners.ua
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