Богдан ВЬЮННИК: «Мы счастливы и не будем скрывать этого»

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник поделился впечатлениями от игры с командой Англии U-21, которая завершилась победой «сине-желтых» со счетом 3:2.

– Какие эмоции после финального свистка?

– Если не ошибаюсь – это первая историческая победа над сборной Англии, но надо проверить. Голос сорвал. Очень счастливы.

– У вас была возможность отличиться шедевральным взятием ворот – ударом через себя, но немного не удалось осуществить замысел. Вы не расстроились, ведь Назар Волошин подхватил мяч и подача завершилась голом.

– Если говорить персонально, то конечно, хотел забить. Но когда отличился Назар - я был самым счастливым, и потом, когда забили Олег [Очеретько] и Илья [Квасница] – тоже.

– Что сказал Унаи Мельгоса после матча?

– Мы счастливы и не будем скрывать этого. Скажу так: завершили этот сбор на позитивной ноте.