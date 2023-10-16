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Молодежные турниры
16 октября 2023, 22:40 | Обновлено 16 октября 2023, 23:30
746
1

Илья КВАСНИЦА: «Не верилось, что мы вырвем победу»

Нападающий – о победной игре с командой Англии U-21

16 октября 2023, 22:40 | Обновлено 16 октября 2023, 23:30
746
1
Илья КВАСНИЦА: «Не верилось, что мы вырвем победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Квасница

Форвард сборной Украины U-21 Илья Квасница поделился эмоциями после победного гола в ворота англичан (3:2) в матче отбора на Евро-2025:

«Невероятные эмоции, ведь это – решающий гол, который принес команде три очка, поэтому очень счастлив, что так произошло. Когда я выхожу на замену, то стараюсь сделать все что в моих силах, чтобы помочь команде.

Если честно, то не верилось, что мы вырвем победу, когда англичане сравняли счет. Но нужно всегда играть до конца и верить в собственные силы. Благодарен Валентину Рубчинскому, что он отдал мне эту передачу. Мы сыграли хорошие матчи, 6 очков за 2 поединка – хороший результат. Все сложилось так, как мы и хотели», – рассказал Квасница.

Напомним, сборная Украины U-21 после победы над англичанами стала единоличным лидером группы F.

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Евро-2025 U-21 Илья Квасница сборная Украины по футболу U-21 сборная Англии по футболу U-21
Источник Суспильне Спорт
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rizzo
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