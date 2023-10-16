Илья КВАСНИЦА: «Не верилось, что мы вырвем победу»

Форвард сборной Украины U-21 Илья Квасница поделился эмоциями после победного гола в ворота англичан (3:2) в матче отбора на Евро-2025:

«Невероятные эмоции, ведь это – решающий гол, который принес команде три очка, поэтому очень счастлив, что так произошло. Когда я выхожу на замену, то стараюсь сделать все что в моих силах, чтобы помочь команде.

Если честно, то не верилось, что мы вырвем победу, когда англичане сравняли счет. Но нужно всегда играть до конца и верить в собственные силы. Благодарен Валентину Рубчинскому, что он отдал мне эту передачу. Мы сыграли хорошие матчи, 6 очков за 2 поединка – хороший результат. Все сложилось так, как мы и хотели», – рассказал Квасница.

Напомним, сборная Украины U-21 после победы над англичанами стала единоличным лидером группы F.