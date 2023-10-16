Молодежные турниры16 октября 2023, 21:41 | Обновлено 16 октября 2023, 21:52
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Украина U-21 – лидер группы F отбора на Евро-2025. Турнирная таблица
«Сине-желтые» пока без изъянов
16 октября 2023, 21:41 | Обновлено 16 октября 2023, 21:52
1467
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16 октября в матче 3-го тура квалификационного турнира молодежного чемпионата Европы 2025 года сборная Украины U-21 добилась победы со счетом 3:2 над командой Англии U-21.
Обыграв молодых англичан, украинская «молодежка» стала единоличным лидером турнирной таблицы группы F отборочного евротурнира. В трех матчах она взяла максимум – одержала три победы.
17 ноября украинская команда сыграет против одногодок из Люксембурга.
Турнирная таблица группы F
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