Андрей ПОЛУНИН: «Довбик и Мудрик должны «выстрелить» на Мальте»

17 октября национальная сборная Украины проведет очередной поединок отбора на Евро-2024 – с футболистами Мальты.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин рассказал, будут ли изменения в стартовом составе украинцев по сравнению с предыдущим поединком с Северной Македонией:

– На мой взгляд, не надо требовать от подопечных Сергей Реброва зрелищной игры. Это больше подходит для контрольных матчей. На Мальте на первом плане будет результат. Очень надо получить три очка.

– Сергей Ребров подчеркивал важность восстановления и анонсировал ротацию в составе. По вашему мнению, кого эти изменения коснутся?

– На мой взгляд, ротация может быть в опорной зоне. Не исключено, что со старта появится на поле Сидорчук.

– Сборной Украины, чтобы сохранить шансы на завоевание прямой путевки на Евро, на Мальте надо обязательно побеждать. От кого можно ожидать результативных действий?

– Прежде всего, от Довбика. Он уже должен громко заявлять о себе не только на клубном уровне, но и в сборной. Так почему бы это не сделать на Мальте?

– Возможно, на Мальте повезет еще и Михаилу Мудрику?

– Михаилу в поединке с балканцами многое удавалось. Кроме главного – результативного завершающего удара. Это можно объяснить нехваткой опыта. Тем не менее, в таких ситуациях, где не забивал Михаил, надо действовать более изобретательно. Тогда мяч не будет лететь прямо во вратаря соперников. Я очень хочу, чтобы Мудрик учел это и тогда у него на Мальте все получится.

– То, что большинство экспертов считают фаворитом сборную Украины, не может негативно сказаться на концентрации наших игроков?

– Об этом не может быть даже речи. Нашим нужно на Мальте выходить максимально мотивированными и доказывать, что они сильнее, тем более, что уровень подготовки у украинцев заметно выше. В конце концов, у кого же тогда выигрывать, как не у мальтийцев, когда ставишь перед собой престижную задачу пробиться на Евро?