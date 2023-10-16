Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
Молодежные турниры
16 октября 2023, 21:45 | Обновлено 16 октября 2023, 21:50
4852
1

ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет

Сборная Украины U-21 обыграла англичан в квалификации молодежного Евро-2025

16 октября 2023, 21:45 | Обновлено 16 октября 2023, 21:50
4852
1
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
Instagram. Руслан Нещерет

16 октября состоялся матч 4-го тура квалификации Евро-2025 U-21 в группе F среди молодежных сборных Украины и Англии.

Игра завершилась со счетом 3:2. На 90+3-й минуте встречи Илья Квасница забил 3-й мяч и вырвал победу для «сине-желтых».

Однако на 90+7 у англичан был супершанс спасти поединок. После навеса со штрафного последовал удар головой в правый нижний угол ворот.

Голкипер украинской команды Руслан Нещерет сделал суперсейв и не позволил соперникам сравнять счет.

❗️ ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет

Благодаря этой победе сборная Укрианы U-21 вышла на первое место в группе F. У «сине-желтых» 9 из 9 возможных очков после 3 туров.

Англия – на 2-м месте с 6 пунктами.

По теме:
Украина U-21 – лидер группы F отбора на Евро-2025. Турнирная таблица
ВИДЕО. Как Илья Квасница принес Украине U-21 победу над Англией U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Руслан Нещерет видео сборная Украины по футболу U-21 сборная Англии по футболу U-21 Украина - Англия Евро-2025 U-21
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик – 11-й. Стали известны зарплаты футболистов Челси
Футбол | 16 октября 2023, 15:47 4
Мудрик – 11-й. Стали известны зарплаты футболистов Челси
Мудрик – 11-й. Стали известны зарплаты футболистов Челси

Заработная плата украинца составляет 100 тысяч фунтов в неделю

«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику
Футбол | 15 октября 2023, 22:29 5
«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику
«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику

Нужно видеть партнеров вокруг

Назар Волошин открыл счет в матче украинской молодежки против Англии U-21
Футбол | 16.10.2023, 20:07
Назар Волошин открыл счет в матче украинской молодежки против Англии U-21
Назар Волошин открыл счет в матче украинской молодежки против Англии U-21
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
Бокс | 16.10.2023, 11:55
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
Футбол | 16.10.2023, 17:53
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Руслан знищив останню надію англійців!     
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
15.10.2023, 21:16 11
Футбол
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
14.10.2023, 18:10 2
Футбол
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
14.10.2023, 17:28 8
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 9
Футбол
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
15.10.2023, 14:38 111
Футбол
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 96
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем