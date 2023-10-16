16 октября состоялся матч 4-го тура квалификации Евро-2025 U-21 в группе F среди молодежных сборных Украины и Англии.

Игра завершилась со счетом 3:2. На 90+3-й минуте встречи Илья Квасница забил 3-й мяч и вырвал победу для «сине-желтых».

Однако на 90+7 у англичан был супершанс спасти поединок. После навеса со штрафного последовал удар головой в правый нижний угол ворот.

Голкипер украинской команды Руслан Нещерет сделал суперсейв и не позволил соперникам сравнять счет.

❗️ ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет

Благодаря этой победе сборная Укрианы U-21 вышла на первое место в группе F. У «сине-желтых» 9 из 9 возможных очков после 3 туров.

Англия – на 2-м месте с 6 пунктами.