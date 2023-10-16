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  4. Игорь БУРБАС: «Если у Срны пойдет – его оставят»
Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 18:56 | Обновлено 16 октября 2023, 19:17
699
0

Игорь БУРБАС: «Если у Срны пойдет – его оставят»

Журналист – о смене главного тренера «Шахтера»

16 октября 2023, 18:56 | Обновлено 16 октября 2023, 19:17
699
0
Игорь БУРБАС: «Если у Срны пойдет – его оставят»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился своей информацией по поводу увольнения главного тренера «Шахтера» Патрика Ван Леувена и назначения Дарио Срны:

«Уволить Патрика ван Леувена, так же, как и перед этим назначить – это решение Рината Ахметова. Этот тренер был именно его креатурой, никак не гендиректора или спортдиректора. Их роль была заполучить его из «Зари» и все.

Сейчас президент «Шахтера» принял новое решение. Где-то на эмоциях. Но оно вызревало уже несколько недель. Доступных квалифицированных тренеров для такого топ-клуба сейчас невозможно найти на рынке, потому что не каждый поедет в Украину.

Потому пока будут продолжаться поиски, команду действительно к следующим матчам будет готовить Дарио Срна. Если пойдет – оставят дольше. Но пока он рассматривается как временный наставник».

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Источник: Дарио Срна – исполняющий обязанности главного тренера Шахтера
Игорь Бурбас Шахтер Донецк Патрик ван Леувен Дарио Срна Ринат Ахметов назначение тренера чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига новый тренер Шахтера
Источник Игорь Бурбас
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