Игорь БУРБАС: «Если у Срны пойдет – его оставят»

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился своей информацией по поводу увольнения главного тренера «Шахтера» Патрика Ван Леувена и назначения Дарио Срны:

«Уволить Патрика ван Леувена, так же, как и перед этим назначить – это решение Рината Ахметова. Этот тренер был именно его креатурой, никак не гендиректора или спортдиректора. Их роль была заполучить его из «Зари» и все.

Сейчас президент «Шахтера» принял новое решение. Где-то на эмоциях. Но оно вызревало уже несколько недель. Доступных квалифицированных тренеров для такого топ-клуба сейчас невозможно найти на рынке, потому что не каждый поедет в Украину.

Потому пока будут продолжаться поиски, команду действительно к следующим матчам будет готовить Дарио Срна. Если пойдет – оставят дольше. Но пока он рассматривается как временный наставник».