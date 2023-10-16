Первая лига. ФСК Мариуполь на выезде обыграл Полтаву

12-й тур Первой лиги завершался в понедельник, 16 октября матчем в группе Б – «Полтава» принимала ФСК «Мариуполь». Гости одержали победу 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.

Благодаря этой победе «Мариуполь» набрал 18 очков и догнал «Полтаву» в турнирной таблице. Команды делят четвертое-пятое места.

Первая лига. Группа Б. 12-й тур

СК Полтава – ФСК Мариуполь – 0:2

Голы: Пентелейчук 54, Батальский 75

Вчера «Ингулец» на выезде обыграл «Диназ».

Турнирная таблица Первой лиги