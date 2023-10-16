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Чемпионат Украины
Полтава
16.10.2023 13:30 – FT 0 : 2
ФСК Мариуполь
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Украина. Первая лига
16 октября 2023, 16:30 | Обновлено 16 октября 2023, 18:05
115
0

Первая лига. ФСК Мариуполь на выезде обыграл Полтаву

Команды сравнялись по очкам в турнирной таблице

16 октября 2023, 16:30 | Обновлено 16 октября 2023, 18:05
115
0
Первая лига. ФСК Мариуполь на выезде обыграл Полтаву
ФСК Мариуполь

12-й тур Первой лиги завершался в понедельник, 16 октября матчем в группе Б – «Полтава» принимала ФСК «Мариуполь». Гости одержали победу 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.

Благодаря этой победе «Мариуполь» набрал 18 очков и догнал «Полтаву» в турнирной таблице. Команды делят четвертое-пятое места.

Первая лига. Группа Б. 12-й тур

СК Полтава – ФСК Мариуполь – 0:2
Голы: Пентелейчук 54, Батальский 75

Вчера «Ингулец» на выезде обыграл «Диназ».

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник Sport.ua
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