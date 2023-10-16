16.10.2023 13:30 - : -
Украина. Первая лига16 октября 2023, 07:12 | Обновлено 16 октября 2023, 08:33
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Полтава – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 октября в 13:30 матч 12-го тура Первой лиги
16 октября 2023, 07:12 | Обновлено 16 октября 2023, 08:33
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16 октября проходит матч 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины СК Полтава – ФСК Мариуполь.
Поединок начнется в 13:30 на полтавском стадионе «Молодежный». Арбитр – Игорь Сташук (Чернигов).
Игра вынесена на понедельник, поскольку ФСК Мариуполь в мид-уик проводит кубковый матч.
Первая лига. 12-й тур, 16 октября
- 13:30. СК Полтава – ФСК Мариуполь
Смотрите видеотрансляцию поединка.
13:30. СК Полтава – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
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