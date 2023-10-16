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Чемпионат Украины
Полтава
16.10.2023 13:30 - : -
ФСК Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 октября 2023, 07:12 | Обновлено 16 октября 2023, 08:33
30
0

Полтава – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 октября в 13:30 матч 12-го тура Первой лиги

16 октября 2023, 07:12 | Обновлено 16 октября 2023, 08:33
30
0
Полтава – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Полтава

16 октября проходит матч 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины СК Полтава – ФСК Мариуполь.

Поединок начнется в 13:30 на полтавском стадионе «Молодежный». Арбитр – Игорь Сташук (Чернигов).

Игра вынесена на понедельник, поскольку ФСК Мариуполь в мид-уик проводит кубковый матч.

Первая лига. 12-й тур, 16 октября

  • 13:30. СК Полтава – ФСК Мариуполь

Смотрите видеотрансляцию поединка.

13:30. СК Полтава – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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