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Чемпионат мира
16 октября 2023, 11:10 | Обновлено 16 октября 2023, 11:12
1006
0

Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту

Лионель поднял тему, о которой не принято открыто говорить в Китае

16 октября 2023, 11:10 | Обновлено 16 октября 2023, 11:12
1006
0
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси в июне столкнулся с проблемами при въезде в Китай, куда он ездил на матч против Австралии. Также он задал пограничникам скандальный вопрос, о котором стало известно намного позже.

Месси прилетел на частном самолете, но был остановлен на пограничном контроле, и в сети появились видеозаписи, на которых он стоит в окружении полицейских с паспортом в руках.

Проблема заключалась в том, что у легенды «Барселоны» два паспорта: испанский и аргентинский. Он получил испанское гражданство после того, как переехал в Барселону в юности и провел там большую часть своей взрослой жизни. В данном случае Месси путешествовал с испанским паспортом, но не имел при себе аргентинского, несмотря на то, что целью его визита было представление своей страны.

В связи с этим Месси пришлось два часа ждать в столичном аэропорту Пекина и, как сообщается, спросить у персонала: «А Тайвань – это не Китай?».

Дело в том, что лица с испанским паспортом могут въезжать на Тайвань, остров, расположенный в 150 км от побережья юго-восточного Китая, без визы, если срок их пребывания не превышает 90 дней, но, похоже, Месси считал, что такая же ситуация применима и к Китаю. Как известно, отношения между Китаем и Тайванем напряженные.

В итоге Месси получил визу по ускоренной процедуре и был допущен в страну, после чего помог Аргентине выиграть со счетом 2:0.

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Лионель Месси Китай сборная Аргентины по футболу сборная Австралии по футболу
Источник Sport Bible
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