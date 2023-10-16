16.10.2023 12:30 - : -
Украина. Вторая лига16 октября 2023, 07:39 | Обновлено 16 октября 2023, 07:52
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Вторая лига. Матчи 13-го тура, 16 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 16 октября видеотрансляцию поединков 13-го тура Второй лиги
16 октября 2023, 07:39 | Обновлено 16 октября 2023, 07:52
47
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16 октября проходят поединки 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 13-й тур, 16 октября
- 12:00. Реал Фарма – Васт Николаев
- 12:30. Локомотив Киев – Карпаты-2
- 13:45. Металлург-2 – Скала 1911
- 14:30. Чайка – Тростянец
Турнирная таблица
12:00. Реал Фарма – Васт Николаев
12:30. Локомотив Киев – Карпаты-2
13:45. Металлург-2 – Скала 1911
14:30. Чайка – Тростянец
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