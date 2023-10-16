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Украина. Вторая лига
16 октября 2023, 07:39 | Обновлено 16 октября 2023, 07:52
47
0

Вторая лига. Матчи 13-го тура, 16 октября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 16 октября видеотрансляцию поединков 13-го тура Второй лиги

16 октября 2023, 07:39 | Обновлено 16 октября 2023, 07:52
47
0
Вторая лига. Матчи 13-го тура, 16 октября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Реал Фарма

16 октября проходят поединки 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 13-й тур, 16 октября

  • 12:00. Реал Фарма – Васт Николаев
  • 12:30. Локомотив Киев – Карпаты-2
  • 13:45. Металлург-2 – Скала 1911
  • 14:30. Чайка – Тростянец

Турнирная таблица

12:00. Реал Фарма – Васт Николаев

12:30. Локомотив Киев – Карпаты-2

13:45. Металлург-2 – Скала 1911

14:30. Чайка – Тростянец

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Источник Sport.ua
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