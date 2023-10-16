Вторая лига. Чайка разгромила Тростянец, Васт впервые победил

16 октября состоялись четыре заключительных поединка 13-го тура во Второй лиге национального чемпионата.

«Чайка» на своем поле добилась убедительной победы над «Тростянцом» - 3:0. Подопечные Сергея Сизихина после этого выигрыша с 28 очками занимают 3-е место, уступая лишь «Дружбе» (31 пункт) и команде ЮКСА (29 пунктов).

Команда «Васт» встречалась на выезде с «Реалом Фарма» и одержала победу со счетом 2:1. Это первая в сезоне «виктория» коллектива из Николаева.

Вторая лига. 13-й тур

Реал Фарма – Васт – 1:2

Голы: Барсуков, 38 – Шмат, 6 пенальти, Студенко, 40 пенальти.

Локомотив – Карпаты-2 – 1:1

Голы: Титаренко, 89 пенальти – Сидун, 10.

Удалены: Блазунь, 70 – Скороход, 70.

Металлург-2 – Скала 1911 – 3:2

Голы: Толок, 41, Иродовский, 69, 90+3 – Яната, 20, Николишин, 62 пенальти.

Чайка – Тростянец – 3:0

Голы: Эмере, 33, Вечурко, 55, Музиченко, 66.

Турнирная таблица