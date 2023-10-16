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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 03:20 | Обновлено 16 октября 2023, 03:22
141
0

ЭДЕГОР: «Я верил, что Норвегия выйдет из группы»

Сильное поколение норвежцев пока не может пробиться на крупный турнир

16 октября 2023, 03:20 | Обновлено 16 октября 2023, 03:22
141
0
ЭДЕГОР: «Я верил, что Норвегия выйдет из группы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор поделился впечатлениями от матча со сборной Испании (0:1), после которого северяне потеряли шансы выйти на Евро-2024 через квалификацию.

«Мы сильно верили, что выйдем из этой группы. Я откровенно могу сказать, что мы никогда не были лучше, чем сейчас. Я определенно чувствую, что мы на правильном пути, но если мы не добиваемся успеха, то это значит, что мы недостаточно хороши», - сказал Мартин Эдегор в эфире телеканала TV2.

Ранее комментарий по матчу с испанцами дал главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.

Напомним, что у норвежцев есть шанс пробиться на Евро-2024 только через стыки Лиги наций.

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Норвегия - Испания сборная Норвегии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 пресс-конференция Мартин Эдегор
Источник УЕФА
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