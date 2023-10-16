ЭДЕГОР: «Я верил, что Норвегия выйдет из группы»

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор поделился впечатлениями от матча со сборной Испании (0:1), после которого северяне потеряли шансы выйти на Евро-2024 через квалификацию.

«Мы сильно верили, что выйдем из этой группы. Я откровенно могу сказать, что мы никогда не были лучше, чем сейчас. Я определенно чувствую, что мы на правильном пути, но если мы не добиваемся успеха, то это значит, что мы недостаточно хороши», - сказал Мартин Эдегор в эфире телеканала TV2.

Ранее комментарий по матчу с испанцами дал главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.

Напомним, что у норвежцев есть шанс пробиться на Евро-2024 только через стыки Лиги наций.