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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 02:10 | Обновлено 16 октября 2023, 02:13
64
0

СОЛЬБАККЕН: «Норвегия проиграла квалификацию не в матче с Испанией»

Теперь надежды только на Лигу наций

16 октября 2023, 02:10 | Обновлено 16 октября 2023, 02:13
64
0
СОЛЬБАККЕН: «Норвегия проиграла квалификацию не в матче с Испанией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Столе Сольбаккен

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился впечатлениями от матча со сборной Испании (0:1), после которого его команда потеряла шансы попасть на Евро-2024 через отборочный цикл.

«Мы проиграли квалификацию не в этом матче. Вы имеете право проиграть дома Испании, особенно когда они играют так, как сегодня. Они были очень хороши без мяча, в прессинге. Мы не смогли сыграть так, как хотели.

Я все еще верю в команду. В некоторых аспектах мы стали лучше, а в других нам нужно действовать намного лучше. У многих команд есть проблемы с Испанией. Мы плохо владели мячом, и это меня больше всего разочаровало», - сказал Столе Сольбаккен в эфире телеканала TV2.

У сборной Норвегии и лично Эрлинга Холанда остаются надежды пробиться на Евро-2024 только через стыки Лиги наций.

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Источник УЕФА
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