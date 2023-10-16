СОЛЬБАККЕН: «Норвегия проиграла квалификацию не в матче с Испанией»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился впечатлениями от матча со сборной Испании (0:1), после которого его команда потеряла шансы попасть на Евро-2024 через отборочный цикл.

«Мы проиграли квалификацию не в этом матче. Вы имеете право проиграть дома Испании, особенно когда они играют так, как сегодня. Они были очень хороши без мяча, в прессинге. Мы не смогли сыграть так, как хотели.

Я все еще верю в команду. В некоторых аспектах мы стали лучше, а в других нам нужно действовать намного лучше. У многих команд есть проблемы с Испанией. Мы плохо владели мячом, и это меня больше всего разочаровало», - сказал Столе Сольбаккен в эфире телеканала TV2.

У сборной Норвегии и лично Эрлинга Холанда остаются надежды пробиться на Евро-2024 только через стыки Лиги наций.