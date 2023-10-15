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Чемпионат Украины
ЮКСА
15.10.2023 13:30 – FT 3 : 1
Нива Винница
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Украина. Вторая лига
15 октября 2023, 22:29 | Обновлено 15 октября 2023, 22:36
523
0

ЦЫМБАЛ: «Наши бразильцы уже адаптировались и регулярно забивают»

В 13-м туре Второй лиги команда ЮКСА взяла верх над винницкой «Нивой»

15 октября 2023, 22:29 | Обновлено 15 октября 2023, 22:36
523
0
ЦЫМБАЛ: «Наши бразильцы уже адаптировались и регулярно забивают»
ФК ЮКСА. Николай Цымбал

15 октября в 13-м туре Второй лиги команда ЮКСА взяла верх над винницкой «Нивой» (3:1) и закрепилась на втором месте.

Главный тренер ФК ЮКСА Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua оценил действия своих подопечных в конце первой половины сезона:

«Пока наши планы остаются без изменений – побеждать в каждом матче, придерживаясь спортивного принципа, а что из этого выйдет на финише – увидим. Клубное руководство еще не сообщало команде, каких свершений от нас ждет. Вероятно, конкретика появится уже перед началом второй части сезона.

Как обстоят дела у наших бразильских легионеров? Они постепенно адаптировались и регулярно отмечаются эффектными голами. Вот и сегодня счет открыл Матеус. Теперь меня интересует, как они привыкают к холодам (улыбается).

Матеус, Венди и Габриэл хорошо выполняют свою работу, ЮКСА многое забивает. Еще нужно позаботиться о надежности тыла. Надеюсь, что дела пойдут лучше после возвращения в строй после травмы опытного защитника Дмитрия Махнева».

ФК ЮКСА занимает второе место, набрав 29 очков, а лидирует в чемпионате «Дружба» Мировка (31 очко).

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Пастернак (ЮКСА).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Антон Евдокимов (ЮКСА).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Загорулько (Нива Винница).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Паглиарини (ЮКСА).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница ЮКСА Тарасовка инсайд Николай Цымбал
Источник Sport.ua
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