ЦЫМБАЛ: «Наши бразильцы уже адаптировались и регулярно забивают»
В 13-м туре Второй лиги команда ЮКСА взяла верх над винницкой «Нивой»
15 октября в 13-м туре Второй лиги команда ЮКСА взяла верх над винницкой «Нивой» (3:1) и закрепилась на втором месте.
Главный тренер ФК ЮКСА Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua оценил действия своих подопечных в конце первой половины сезона:
«Пока наши планы остаются без изменений – побеждать в каждом матче, придерживаясь спортивного принципа, а что из этого выйдет на финише – увидим. Клубное руководство еще не сообщало команде, каких свершений от нас ждет. Вероятно, конкретика появится уже перед началом второй части сезона.
Как обстоят дела у наших бразильских легионеров? Они постепенно адаптировались и регулярно отмечаются эффектными голами. Вот и сегодня счет открыл Матеус. Теперь меня интересует, как они привыкают к холодам (улыбается).
Матеус, Венди и Габриэл хорошо выполняют свою работу, ЮКСА многое забивает. Еще нужно позаботиться о надежности тыла. Надеюсь, что дела пойдут лучше после возвращения в строй после травмы опытного защитника Дмитрия Махнева».
ФК ЮКСА занимает второе место, набрав 29 очков, а лидирует в чемпионате «Дружба» Мировка (31 очко).
События матча
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