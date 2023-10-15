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Чемпионат Украины
ЮКСА
15.10.2023 13:30 - : -
Нива Винница
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Украина. Вторая лига
15 октября 2023, 07:59 | Обновлено 15 октября 2023, 08:16
11
0

ЮКСА – Нива Винница, Дружба Мировка – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 15 октября видеотрансляцию поединков 13-го тура Второй лиги

15 октября 2023, 07:59 | Обновлено 15 октября 2023, 08:16
11
0
ЮКСА – Нива Винница, Дружба Мировка – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE
ПФЛ

15 октября проходят поединки 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 13-й тур, 15 октября

  • 13:30. ЮКСА – Нива Винница
  • 14:00. Дружба Мировка – Кудровка

Турнирная таблица

13:30. ЮКСА – Нива Винница

14:00. Дружба Мировка – Кудровка

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Источник Sport.ua
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