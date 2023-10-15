15.10.2023 13:30 - : -
Украина. Вторая лига15 октября 2023, 07:59 | Обновлено 15 октября 2023, 08:16
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ЮКСА – Нива Винница, Дружба Мировка – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 15 октября видеотрансляцию поединков 13-го тура Второй лиги
15 октября 2023, 07:59 | Обновлено 15 октября 2023, 08:16
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15 октября проходят поединки 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 13-й тур, 15 октября
- 13:30. ЮКСА – Нива Винница
- 14:00. Дружба Мировка – Кудровка
Турнирная таблица
13:30. ЮКСА – Нива Винница
14:00. Дружба Мировка – Кудровка
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