15.10.2023 13:30 – FT 3 : 1
Украина. Вторая лига15 октября 2023, 19:35 | Обновлено 15 октября 2023, 20:15
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Клуб ЮКСА выиграл у винницкой Нивы и приблизился к лидеру Второй лиги
Дружба из Мировки потеряла очки в ничейном матче против Кудровки
15 октября 2023, 19:35 | Обновлено 15 октября 2023, 20:15
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15 октября состоялись поединки 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Клуб ЮКСА выиграл у винницкой «Нивы», набрал 29 очков, и приблизился к лидеру Второй лиги.
Лидером остается «Дружба» из Мировки (31 балл), которая потеряла очки в ничейном матче против «Кудровки» (0:0).
Вторая лига. 13-й тур, 15 октября
13:30. ЮКСА – Нива Винница – 3:1
Голы: Матеус, 19, Евдокимов, 55, Пастернак, 90+1 – Загорулько, 45+1
14:00. Дружба Мировка – Кудровка – 0:0
Турнирная таблица
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Пастернак (ЮКСА).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Антон Евдокимов (ЮКСА).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Загорулько (Нива Винница).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Паглиарини (ЮКСА).
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