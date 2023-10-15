Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб ЮКСА выиграл у винницкой Нивы и приблизился к лидеру Второй лиги
Чемпионат Украины
ЮКСА
15.10.2023 13:30 – FT 3 : 1
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
15 октября 2023, 19:35 | Обновлено 15 октября 2023, 20:15
133
0

Клуб ЮКСА выиграл у винницкой Нивы и приблизился к лидеру Второй лиги

Дружба из Мировки потеряла очки в ничейном матче против Кудровки

15 октября 2023, 19:35 | Обновлено 15 октября 2023, 20:15
133
0
Клуб ЮКСА выиграл у винницкой Нивы и приблизился к лидеру Второй лиги
ФК ЮКСА

15 октября состоялись поединки 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Клуб ЮКСА выиграл у винницкой «Нивы», набрал 29 очков, и приблизился к лидеру Второй лиги.

Лидером остается «Дружба» из Мировки (31 балл), которая потеряла очки в ничейном матче против «Кудровки» (0:0).

Вторая лига. 13-й тур, 15 октября

13:30. ЮКСА – Нива Винница – 3:1

Голы: Матеус, 19, Евдокимов, 55, Пастернак, 90+1 – Загорулько, 45+1

14:00. Дружба Мировка – Кудровка – 0:0

Турнирная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Пастернак (ЮКСА).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Антон Евдокимов (ЮКСА).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Загорулько (Нива Винница).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Паглиарини (ЮКСА).
По теме:
Первая лига. Матчи 12-го тура, 15 октября. Смотреть онлайн. LIVE
ЮКСА – Нива Винница, Дружба Мировка – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE
Первая лига. Буковина обыграла Хуст, поражение Нивы Бузовая в Тернополе
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Дружба Мировка Кудровка ЮКСА Тарасовка Артур Загорулько
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Футбол | 15 октября 2023, 00:10 8
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место

14 октября состоялись 7 матчей 7-го тура квалификации чемпионата Европы

Скауты Челси верят, что Мудрик выиграет Золотой мяч
Футбол | 15 октября 2023, 17:51 0
Скауты Челси верят, что Мудрик выиграет Золотой мяч
Скауты Челси верят, что Мудрик выиграет Золотой мяч

Украинец столкнулся с проблемами на старте своей карьеры в «Челси»

Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Футбол | 15.10.2023, 11:40
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Футбол | 14.10.2023, 22:27
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Бокс | 15.10.2023, 01:43
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 46
Футбол
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 56
Футбол
Таблицы Евро U-21. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро U-21. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
14.10.2023, 05:45
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
14.10.2023, 07:50 1
Футбол
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
14.10.2023, 18:10 2
Футбол
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
15.10.2023, 12:06 5
Бокс
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 90
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем