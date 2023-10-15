Клуб ЮКСА выиграл у винницкой Нивы и приблизился к лидеру Второй лиги

15 октября состоялись поединки 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Клуб ЮКСА выиграл у винницкой «Нивы», набрал 29 очков, и приблизился к лидеру Второй лиги.

Лидером остается «Дружба» из Мировки (31 балл), которая потеряла очки в ничейном матче против «Кудровки» (0:0).

Вторая лига. 13-й тур, 15 октября

13:30. ЮКСА – Нива Винница – 3:1

Голы: Матеус, 19, Евдокимов, 55, Пастернак, 90+1 – Загорулько, 45+1

14:00. Дружба Мировка – Кудровка – 0:0

Турнирная таблица