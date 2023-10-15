Георгий СУДАКОВ: «Зинченко отдал мне невероятную передачу»

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поединок отбора Евро-2024 с командой Северной Македонии (2:0), в котором он забил первый мяч в ворота соперника:

«Мой гол? Если не ошибаюсь, быстро вступили в борьбу за мяч, был отбор. Затем Саша Зинченко отдал мне невероятную передачу, а я пробил, и мяч залетел в ворота. С рикошетом. Во втором же тайме, если честно, я пробил и упал, но увидел, что вратарь таки потащил. Классный сэйв? Хочу еще раз просмотреть этот момент на видео.

Мы ждали, что будет непростой поединок. Сильный соперник, уже показавший свой класс в Северной Македонии. У македонцев очень хорошая атака, классные футболисты, хорошо играющие один в один. Но мы создали достаточно моментов и могли забить больше. Немного не хватило реализации, но самое главное, что есть победа и три очка.

Мне все равно, с кем играть. Просто когда выступаешь за национальную сборную, то против тебя не будет играть какая-нибудь слабая команда. Сейчас все на уровне. То есть, нет разницы — против Англии или против Северной Македонии. С такой поддержкой зрителей ты не можешь остановиться ни на секунду. Мы ее чувствовали и до матча, и во время него.

Невероятная атмосфера! Очень хочется поблагодарить всех болельщиков. И тем, кто пришел на стадион, и тем, кто смотрел поединок по телевизору и наслаждался игрой. Сейчас нам важно быстро восстановиться, ведь через два дня уже следующий матч с Мальтой».

Матч 8 тура отбора Евро-2024 между сборными Мальты и Украины состоится в Та-Кале 17 октября в 21:45 по киевскому времени.