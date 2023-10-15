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Испания
15 октября 2023, 21:55 | Обновлено 15 октября 2023, 21:57
145
0

Родриго высказал недовольство своей новой позицией в Реале

Бразильцу удобнее играть вингера, а не форварда

15 октября 2023, 21:55 | Обновлено 15 октября 2023, 21:57
145
0
Родриго высказал недовольство своей новой позицией в Реале
ФК Реал. Родриго Гоес

Нападающий «Реала» Родриго Гоес признался, что роль форварда для него некомфортная.

«Всегда важно уметь выполнять разные роли. Я всегда давал понять, что мне удобно играть на флангах. Просто мне не нравится играть в роли девятки, на клубном уровне я вынужден это делать.

Здесь, в сборной, я могу действовать по всему полю, это помогает моей игре. Важно уметь выполнять все функции, это повышает шансы на то, что тебя не заменят. Это важно для меня», – приводит слова Родриго Гоеса Globo Esporte.

Напомним, что с нынешнего сезона «Реал» перешел на игровую модель, которую можно описать как 4-3-1-2. Родриго и Винисиус Жуниор в этой схеме играют как форварды, а не вингеры. Родриго в последних 10-ти матчах за «Реал» не забил ни одного гола.

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Родриго Гоес Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Источник Globoesporte
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