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  4. Андрей ЛУНИН: «Я отбиваю все удары Беллингема на тренировках»
Испания
15 октября 2023, 17:54 | Обновлено 15 октября 2023, 18:41
982
0

Андрей ЛУНИН: «Я отбиваю все удары Беллингема на тренировках»

Вратарь «Реала» без лишней скромности признался, что Джуд не может забить только ему

15 октября 2023, 17:54 | Обновлено 15 октября 2023, 18:41
982
0
Андрей ЛУНИН: «Я отбиваю все удары Беллингема на тренировках»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин дал характеристику Джуду Беллингему, который после перехода в мадридский клуб забил 10 голов и сделал 3 ассиста в десяти матчах.

«Джуд Беллингем – инопланетянин. Прибыть в лучший клуб мира в 20 лет, забивать в каждом матче, отдавать передачи, влиять на ход игры и счет... это все не от мира сего.

На тренировках? Джуд не забивает мне, я отбиваю его удары. Кажется, единственное место, где он не забивает, – это тренировки. Во время официальных игр вратари на это не способны (смеется)», – сказал Лунин.

Ранее Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского клуба.

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Источник: Жузеп Гвардиола 3 часа разговаривал с Беллингемом по телефону
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Андрей Лунин Джуд Беллингем Реал Мадрид
Источник Twitter
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