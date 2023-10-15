Андрей ЛУНИН: «Я отбиваю все удары Беллингема на тренировках»

Вратарь сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин дал характеристику Джуду Беллингему, который после перехода в мадридский клуб забил 10 голов и сделал 3 ассиста в десяти матчах.

«Джуд Беллингем – инопланетянин. Прибыть в лучший клуб мира в 20 лет, забивать в каждом матче, отдавать передачи, влиять на ход игры и счет... это все не от мира сего.

На тренировках? Джуд не забивает мне, я отбиваю его удары. Кажется, единственное место, где он не забивает, – это тренировки. Во время официальных игр вратари на это не способны (смеется)», – сказал Лунин.

Ранее Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского клуба.