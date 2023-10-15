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  4. Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала
Испания
15 октября 2023, 17:00 | Обновлено 15 октября 2023, 17:02
1049
3

Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала

Для украинского вратаря играть в составе «сливочных» – детская мечта

15 октября 2023, 17:00 | Обновлено 15 октября 2023, 17:02
1049
3
Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала
Fichajes.net. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского клуба, а также завершил, что у него хорошие отношения с Кепой Аррисабалагой.

- Вы хотели уйти из мадридского «Реала»?
- В конце прошлого сезона я думал об этом. Это нормально, когда ты не играешь. Но «Реал» Мадрид всегда был моей мечтой с юных лет, уезжать не очень хочется. Но ты всегда хочешь играть, ты тренируешься, чтобы играть, ты хочешь чувствовать эмоции от игр... Посмотрим, сейчас я сосредоточен на тренировках.

Были предложения от других клубов, но я не вступал в переговоры. Ничего серьезного не было.

Я делаю то, что должен, в конце концов, решение принимает Анчелотти. Мы с Кепой конкурируем, делаем одинаковую работу, посмотрим, сезон длинный. Мы конкурируем, но только на поле, вне поля между нами идеальные отношения. Он новый игрок, как и я несколько лет назад. Мы должны действовать как команда.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти
Источник Twitter
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Комментарии 3
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Simar
Десь тут якась помилка, він каже ГРАТИ? Колись був перспективним гравцем)))
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+1
Алекс 19
В кого не спитай всі скажуть що грати в реалі дітяча мрія.Але ж він не нрає.Його анчелотті не вважає воротарем реала 
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0
Alex T
Бред по сути, уже с новому проиграл воротнику конкуренция, а стало быть шансов играть в принципе ноль, а годы тикают уже по полной и смысл всю карьеру кобиным быть 
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0
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