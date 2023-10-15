Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала

Вратарь сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского клуба, а также завершил, что у него хорошие отношения с Кепой Аррисабалагой.

- Вы хотели уйти из мадридского «Реала»?

- В конце прошлого сезона я думал об этом. Это нормально, когда ты не играешь. Но «Реал» Мадрид всегда был моей мечтой с юных лет, уезжать не очень хочется. Но ты всегда хочешь играть, ты тренируешься, чтобы играть, ты хочешь чувствовать эмоции от игр... Посмотрим, сейчас я сосредоточен на тренировках.

Были предложения от других клубов, но я не вступал в переговоры. Ничего серьезного не было.

Я делаю то, что должен, в конце концов, решение принимает Анчелотти. Мы с Кепой конкурируем, делаем одинаковую работу, посмотрим, сезон длинный. Мы конкурируем, но только на поле, вне поля между нами идеальные отношения. Он новый игрок, как и я несколько лет назад. Мы должны действовать как команда.