Владимир ЗВЕРОВ – о ситуации с Павелко: «Батю снимают, процесс запущен»

Главный редактор Профутбол Digital Владимир Зверов рассказал о конфликте областных федераций против Андрея Павелко и как в ближайшие полгода будут менять президента УАФ.

«Не стоит разделять историю с борьбой за кресло руководителя судейского корпуса вообще с тем, что происходит в УАФ, и с тем, что процесс, который можно коротко назвать «Павелко – OUT», уже запущен. Он не просто запущен, а развивается с очень высокой скоростью и силой. Похоже, что эра Андрея Павелко как президента УАФ завершается. Пока он сам находится в местах, где мы не можем его достать, заочно происходит попытка легитимного отстранения Павелко от власти.

То есть должен состояться конгресс, чтобы избрать нового президента УАФ. Там должны быть кандидаты. Надо этот конгресс запустить легитимно. Потому что иначе президента не сменить. Вот и началось это юридическое буквоедство с целью обыграть друг друга в кабинетах. Запорожская, Кировоградская, Закарпатская, Луганская, Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черкасская, Донецкая и Киевская областные ассоциации футбола подозревают, что 20 миллионов гривен были незаконно растрачены УАФ. Мол, они платились адвокатам, которые отмазывают Павелко в судах. То есть областные ассоциации раздуплились, что что-то не так. Долгое время они молчали, ведь Павелко крепко пригрел их под своим крылом, а теперь все не так – Батю снимают, процесс запущен.

Чтобы созвать конгресс законно, надо 4-5 месяцев. Это как-то так совпало с тем, что Андрей Шевченко в прошлом месяце имел визит в Украину и стал советником президента Украины. Как-то так совпало, что через некоторое время после того, как Шевченко приезжал в Украину, областные ассоциации начали запускать этот антиуафовский механизм.

Все идет к тому, что будет конгресс, на котором назначат нового президента УАФ. Все эти областные ассоциации (и те, которые уже написали письма, и все остальные) проголосуют, все поднимут руку и скажут, что придет новый президент (кто бы им ни был) и будет развивать украинский футбол, что все будет классно», – сказал Зверов.