Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ЗВЕРОВ – о ситуации с Павелко: «Батю снимают, процесс запущен»
Чемпионат Украины
15 октября 2023, 13:32 | Обновлено 15 октября 2023, 13:42
653
4

Владимир ЗВЕРОВ – о ситуации с Павелко: «Батю снимают, процесс запущен»

Журналист утверждает, что происходит попытка легитимного отстранения Павелко от власти

15 октября 2023, 13:32 | Обновлено 15 октября 2023, 13:42
653
4
Владимир ЗВЕРОВ – о ситуации с Павелко: «Батю снимают, процесс запущен»
УАФ. Андрей Павелко

Главный редактор Профутбол Digital Владимир Зверов рассказал о конфликте областных федераций против Андрея Павелко и как в ближайшие полгода будут менять президента УАФ.

«Не стоит разделять историю с борьбой за кресло руководителя судейского корпуса вообще с тем, что происходит в УАФ, и с тем, что процесс, который можно коротко назвать «Павелко – OUT», уже запущен. Он не просто запущен, а развивается с очень высокой скоростью и силой. Похоже, что эра Андрея Павелко как президента УАФ завершается. Пока он сам находится в местах, где мы не можем его достать, заочно происходит попытка легитимного отстранения Павелко от власти.

То есть должен состояться конгресс, чтобы избрать нового президента УАФ. Там должны быть кандидаты. Надо этот конгресс запустить легитимно. Потому что иначе президента не сменить. Вот и началось это юридическое буквоедство с целью обыграть друг друга в кабинетах. Запорожская, Кировоградская, Закарпатская, Луганская, Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черкасская, Донецкая и Киевская областные ассоциации футбола подозревают, что 20 миллионов гривен были незаконно растрачены УАФ. Мол, они платились адвокатам, которые отмазывают Павелко в судах. То есть областные ассоциации раздуплились, что что-то не так. Долгое время они молчали, ведь Павелко крепко пригрел их под своим крылом, а теперь все не так – Батю снимают, процесс запущен.

Чтобы созвать конгресс законно, надо 4-5 месяцев. Это как-то так совпало с тем, что Андрей Шевченко в прошлом месяце имел визит в Украину и стал советником президента Украины. Как-то так совпало, что через некоторое время после того, как Шевченко приезжал в Украину, областные ассоциации начали запускать этот антиуафовский механизм.

Все идет к тому, что будет конгресс, на котором назначат нового президента УАФ. Все эти областные ассоциации (и те, которые уже написали письма, и все остальные) проголосуют, все поднимут руку и скажут, что придет новый президент (кто бы им ни был) и будет развивать украинский футбол, что все будет классно», – сказал Зверов.

По теме:
Сколько получают судьи? Клуб УПЛ предложил поднять оплату, Лучи против
Андрей Неделин: «Было предложено открыть рейтинг оценки судей»
Встреча руководителей клубов УПЛ и Комитета арбитров УАФ. Что решили?
Андрей Павелко Владимир Зверов Украинская ассоциация футбола
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Футбол | 15 октября 2023, 11:40 10
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ

Роман Лопатин и Роман Медведев нашли способ сбежать из страны

ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
Футбол | 14 октября 2023, 16:37 4
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии

Для Георгия это первый гол за национальную команду Украины

Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Футбол | 14.10.2023, 17:57
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Артем ДОВБИК: «Мудрик был в более выгодной позиции, отдал на него»
Футбол | 15.10.2023, 11:54
Артем ДОВБИК: «Мудрик был в более выгодной позиции, отдал на него»
Артем ДОВБИК: «Мудрик был в более выгодной позиции, отдал на него»
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Футбол | 14.10.2023, 18:29
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ніхто за ним не буде  сумувати (вор должен сидеть в тюрьме ) 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
Шевченко та еще альтернатива
Ответить
0
Алекс 19
Зрозуміло було с самого початку що це ніяка не боротьба з корупцією.Адвокат павелка розказав що як тільки павелко віддасть посаду президента уаф всі уголовнісправи закриють і викинуть у сміття але павелко не хоче віддаввти крісло 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 55
Футбол
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
13.10.2023, 11:10 152
Футбол
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
14.10.2023, 18:10 1
Футбол
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 46
Футбол
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
14.10.2023, 17:28 8
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 4
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
13.10.2023, 19:34 45
Футбол
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
15.10.2023, 00:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем