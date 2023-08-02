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Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 16:11 | Обновлено 02 августа 2023, 16:18
296
1

Суд продлил отстранение Павелко от должности главы УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола остается в СИЗО

02 августа 2023, 16:11 | Обновлено 02 августа 2023, 16:18
296
1
Суд продлил отстранение Павелко от должности главы УАФ
УАФ. Андрей Павелко

Шевченковский районный суд города Львова продолжил отстранение Андрея Павелко от должности президента УАФ.

Вне выполнения своих обязанностей президент УАФ, как и до этого, будет оставаться 2 месяца, то есть – до 2 октября включительно.

Сообщается, что решение суда должно быть выполнено незамедлительно. Впрочем, защита Павелко имеет право в течение 5 дней подать апелляцию.

Как известно, ранее суд принял решение о пребывании Андрея Павелко в СИЗО до 13 августа этого года.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко
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Комментарии 1
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Олександр
Интересно на сколько времени такая игра рассчитана ? Бесконечно или пока ктото не уплатит ? Зная зеленского поверить что он борется с коррупцией смешно 
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