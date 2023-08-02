Суд продлил отстранение Павелко от должности главы УАФ

Шевченковский районный суд города Львова продолжил отстранение Андрея Павелко от должности президента УАФ.

Вне выполнения своих обязанностей президент УАФ, как и до этого, будет оставаться 2 месяца, то есть – до 2 октября включительно.

Сообщается, что решение суда должно быть выполнено незамедлительно. Впрочем, защита Павелко имеет право в течение 5 дней подать апелляцию.

Как известно, ранее суд принял решение о пребывании Андрея Павелко в СИЗО до 13 августа этого года.