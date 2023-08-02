Украина. Премьер лига02 августа 2023, 16:11 | Обновлено 02 августа 2023, 16:18
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Суд продлил отстранение Павелко от должности главы УАФ
Президент Украинской ассоциации футбола остается в СИЗО
02 августа 2023, 16:11 | Обновлено 02 августа 2023, 16:18
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Шевченковский районный суд города Львова продолжил отстранение Андрея Павелко от должности президента УАФ.
Вне выполнения своих обязанностей президент УАФ, как и до этого, будет оставаться 2 месяца, то есть – до 2 октября включительно.
Сообщается, что решение суда должно быть выполнено незамедлительно. Впрочем, защита Павелко имеет право в течение 5 дней подать апелляцию.
Как известно, ранее суд принял решение о пребывании Андрея Павелко в СИЗО до 13 августа этого года.
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Интересно на сколько времени такая игра рассчитана ? Бесконечно или пока ктото не уплатит ? Зная зеленского поверить что он борется с коррупцией смешно
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