Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»

14 октября в Праге национальная сборная Украины по футболу победила в очередном поединке отбора на Евро-2024 – Северную Македонию (2:0).

Известный в прошлом вратарь львовских «Карпат» и луганской «Зари» Андрей Тлумак в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил действия голкиперов во вчерашнем противостоянии в столице Чехии:

- Оба вратаря продемонстрировали игру высокого качества и были одними из лучших на футбольном поле. В частности, у наставника украинской сборной Сергея Реброва сейчас приятная головная боль: на ком остановить выбор – Трубину, Бущану, Ризныку, а еще есть Лунин из «Реала».

- А вы перед матчем в Праге считали, что Ребров кому доверит пост №1?

- Трубину. И хотя раньше основным вратарем считался Бущан, все же, в последнее время ему не хватает уверенности. Возможно, из-за досадных ошибок защитников «Динамо», за которое он выступает.

Что касается Трубина, то в новом клубе – «Бенфике» о нем очень хорошо отзываются, в конце концов, похвалу он заслужил. Вспомните хотя бы феерические действия Анатолия в поединке с «Интером» в Лиге чемпионов. Вчера Ребров не прогадал, остановив выбор на Трубине.

- Хотя тренер соперника после матча в Праге заявил, что Трубин сохранил ворота нетронутыми, потому что его подопечные с выгодных позиций били прямо в него.

- На мой взгляд, это было сказано непрофессионально. Потому что здесь заслуга именно Трубина, который выбирал правильную позицию. Это со стороны кажется, что все просто, стоишь себе, а мячи летят прямо в руки. Кстати, и вратарь балканцев Димитриевски также запомнился умением правильно выбирать позицию и хладнокровием, когда выигрывал дуэли у нашего Мудрика.

- Но и он был не безгрешен, когда в компенсированное время купился на хитрость Караваева и «потерял» ворота.

- Такое случается даже с выдающимися киперами. В этом эпизоде следует отдать должное киевскому динамовцу, который продемонстрировал незаурядное исполнительское мастерство. Респект.

- Все же, вернемся к Трубину. Какие у него сильные стороны и над чем еще надо работать?

- Имеет хорошую реакцию. Мастерски действует на линии ворот. Неплохо играет на выходах. Единственная слабость: с опозданием реагирует на дальние «выстрелы». Вспомните хотя бы его пропущенные мячи из-за пределов штрафной площади в составе «Шахтера» в еврокубках. Тем не менее, убежден, что в «Бенфике» позаботятся, чтобы этот недостаток своего вратаря как можно быстрее ликвидировать. А так, как для своего возраста Трубин, демонстрирует высокий уровень подготовки.

- На ваш взгляд, Трубин будет играть и в следующем матче – с Мальтой?

- Да. И хотя Ребров после поединка в Праге говорил, что без ротации в составе не обойдется, думаю, что изменения не коснутся вратарской позиции.