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Чемпионат Европы
15 октября 2023, 10:43 | Обновлено 15 октября 2023, 10:44
292
0

Василий КОБИН: «Теперь важно не забрасывать шапками Мальту»

Бывший защитник сборной – об игре украинцев против Северной Македонии

15 октября 2023, 10:43 | Обновлено 15 октября 2023, 10:44
292
0
Василий КОБИН: «Теперь важно не забрасывать шапками Мальту»
Александр Приходько. Василий Кобин

14 октября в Праге национальная сборная Украины по футболу одержала верх в очередном поединке отбора на Евро-2024 – над северомакедонцами – 2:0.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кобин рассказал, кто внес самый весомый вклад в победу в столице Чехии:

– От противостояния осталось двоякое впечатление. Мощная игра украинцев в первом тайме и несколько смазанный рисунок после перерыва. Похоже, результат поединка таки давил на наших ребят. Но в трудные минуты выстояли, потом выровняли игру и по моему мнению, заслужили победу.

– Стартовый состав сборной Украины был для вас ожидаемым?
– Не совсем. Я все же, думал, что пост №1 доверят Бущану, но тренерский штаб отдал предпочтение Трубину. И не прогадал. Вратарь «Бенфики» в нескольких эпизодах выручил.

– В тактике вы заметили какие-то заготовки от рулевого нашей сборной Сергея Реброва?
– Да. Сегодня редко подключался к наступлению левый защитник Миколенко. Думаю, это было сделано специально, чтобы у Мудрика было больше пространства обыгрывать один-на-один своего опекуна. Это ему часто удавалось. Мудрик был одним из лучших на поле.

– Однако снова не использовал несколько голевых моментов, действуя в завершающей стадии слишком прямолинейно.
– Все же, давайте сделаем поправку на возраст Михаила. Поверьте, он очень хотел забить. Сегодня не удалось. Вот когда обогатится опытом, то оказавшись в ударной позиции обязательно будет иметь возможность сыграть изысканно.

– Во втором тайме, действительно, были отрезки, когда гости диктовали условия. Не возникли ли опасения за итоговый счет?
– Нет, потому что чувствовалось, что игра все же, под нашим контролем. К тому же, эффективно сработал тренерский штаб во главе с Ребровым: все замены были своевременными и принесли пользу.

– Но согласитесь, все облегченно вздохнули только после чудо-гола Караваева в компенсированное время.
– Вот именно этот опыт Караваева я имел в виду, когда говорил о том, почему Мудрик не забивает. Киевский динамовец поразил исполнительским мастерством, застав врасплох вратаря гостей «выстрелом» издали.

– И все же, то, что во втором тайме наши отдали инициативу может вызвано проблемами с физическими кондициями?
– Не думаю, здесь скорее психология. Но хорошо, что обошлось и были добыты ценные три очка.

– На послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров отмечал, что газон стадиона в Праге был тяжелым и поэтому многое будет зависеть от того, как его подопечные восстановятся перед следующим экзаменом – на Мальте.
– Мы будем с ней в равных условиях, ведь они играли с итальянцами. Как по мне, то проблем с восстановлением вообще не должно быть. Важнее, чтобы украинцы не посчитали, что Мальта – слабее и не вышли на футбольное поле с шапкозакидательским настроением. Вот тогда можно ждать беды. Однако надеюсь, что до этого не дойдет и мотивация будет максимальной.

Ранее бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал игру сборной Украины в матче против Северной Македонии.

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Источник Sport.ua
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