Товарищеские матчи
Другие новости15 октября 2023, 06:15 | Обновлено 15 октября 2023, 06:17
31
0
С голом Лосано. Мексика победила Гану
Команды сыграли товарищеский матч
15 октября 2023, 06:15 | Обновлено 15 октября 2023, 06:17
31
0
Состоялся товарищеский матч между национальными сборными Мексики и Ганы. Победу одержали хозяева с раундом 2:0.
Голами отличились Ирвинг Лосано и Уриэль Антуна.
Товарищеский матч
Мексика – Гана – 2:0
Голы: Лосано, 57, Антуна, 72.
Напомним, вчера прошел еще один товарищеский матч, в котором сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна в дебютном матче специалиста победила сборную США со счетом 3:1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 октября 2023, 09:46 11
Возглавляет «гонку» лондонский «Арсенал»
Футбол | 14 октября 2023, 23:04 5
Легендарный француз высказался о чемпионе Франции
Футбол | 14.10.2023, 23:21
Футбол | 14.10.2023, 19:01
Футбол | 14.10.2023, 18:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.10.2023, 07:50
Теннис
14.10.2023, 17:57 138
14.10.2023, 18:10 1
Футбол
13.10.2023, 07:59 1
13.10.2023, 17:20