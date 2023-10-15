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15 октября 2023, 06:15 | Обновлено 15 октября 2023, 06:17
31
0

С голом Лосано. Мексика победила Гану

Команды сыграли товарищеский матч

15 октября 2023, 06:15 | Обновлено 15 октября 2023, 06:17
31
0
С голом Лосано. Мексика победила Гану
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский матч между национальными сборными Мексики и Ганы. Победу одержали хозяева с раундом 2:0.

Голами отличились Ирвинг Лосано и Уриэль Антуна.

Товарищеский матч

Мексика – Гана – 2:0

Голы: Лосано, 57, Антуна, 72.

Напомним, вчера прошел еще один товарищеский матч, в котором сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна в дебютном матче специалиста победила сборную США со счетом 3:1.

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Источник Sport.ua
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