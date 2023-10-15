США – Германия – 1:3. Дебютная победа Нагельсманна. Видео голов и обзор

Состоялся товарищеский матч между сборными США и Германии. Игра была в том числе интересна тем, что это был первый матч «Бундестим» под руководством Юлиана Нагельсманна, заменившего на этом посту уволенного после поражения Японии (1:4) Ханса-Дитера Флика (также Руди Феллер временно выполнял функции главного тренера в матче против Франции после освобождения Флика).

Кроме того, немцы пять матчей до этого не могли одержать победу, поэтому для главного тренера было важно прервать черную полосу. И он справился – на гол Пулишича ответили Гюндоган, Фюлькруг и Мусиала.

Товарищеский матч. 14 октября

США – Германия – 1:3

Голы: Пулишич, 27 – Гюндоган, 39, Фюлькруг, 58, Мусиала, 61