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Товарищеские матчи
США
14.10.2023 22:00 – FT 1 : 3
Германия
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Германия
15 октября 2023, 04:59 | Обновлено 15 октября 2023, 05:10
24
0

США – Германия – 1:3. Дебютная победа Нагельсманна. Видео голов и обзор

Перед этим матчем немцы не выигрывали пять матчей кряду

15 октября 2023, 04:59 | Обновлено 15 октября 2023, 05:10
24
0
США – Германия – 1:3. Дебютная победа Нагельсманна. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский матч между сборными США и Германии. Игра была в том числе интересна тем, что это был первый матч «Бундестим» под руководством Юлиана Нагельсманна, заменившего на этом посту уволенного после поражения Японии (1:4) Ханса-Дитера Флика (также Руди Феллер временно выполнял функции главного тренера в матче против Франции после освобождения Флика).

Кроме того, немцы пять матчей до этого не могли одержать победу, поэтому для главного тренера было важно прервать черную полосу. И он справился – на гол Пулишича ответили Гюндоган, Фюлькруг и Мусиала.

Товарищеский матч. 14 октября

США – Германия – 1:3

Голы: Пулишич, 27 – Гюндоган, 39, Фюлькруг, 58, Мусиала, 61

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Германия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Германия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Германия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (США).
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Источник Sport.ua
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