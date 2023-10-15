Товарищеские матчи. Ничья Кот д'Ивуара и Марокко, победа Германии над США

Пока в Европе идет отбор на Евро-2024, сборная Германии, которая будет принимать этот турнир, играет товарищеские матчи, поскольку лишена необходимости участвовать в квалификации.

Подопечные Нагельсмана провели контрольную игру против сборной США, закончившейся со счетом 3:1 в пользу немцев. За американцев отличился Кристиан Пулишич, в составе «Бундестим» забивали Гюндоган, Фюлькруг и Мусиала.

Также в еще одном товарищеском поединке сборные Кот-д'Ивуара и Марокко расписали ничью 1:1.

Товарищеские матчи. 14 октября

США – Германия – 1:3

Голы: Пулишич, 27 – Гюндоган, 39, Фюлькруг, 58, Мусиала, 61

Кот-д'Ивуар – Марокко – 1:1

Голы: Аллер, 45 – Эль-Каааби, 81