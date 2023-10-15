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Товарищеские матчи
Кот-д'Ивуар
14.10.2023 20:00 – FT 1 : 1
Марокко
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15 октября 2023, 01:20 | Обновлено 15 октября 2023, 01:24
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0

Товарищеские матчи. Ничья Кот д'Ивуара и Марокко, победа Германии над США

Состоялись две товарищеские игры

15 октября 2023, 01:20 | Обновлено 15 октября 2023, 01:24
45
0
Товарищеские матчи. Ничья Кот д'Ивуара и Марокко, победа Германии над США
Getty Images/Global Images Ukraine

Пока в Европе идет отбор на Евро-2024, сборная Германии, которая будет принимать этот турнир, играет товарищеские матчи, поскольку лишена необходимости участвовать в квалификации.

Подопечные Нагельсмана провели контрольную игру против сборной США, закончившейся со счетом 3:1 в пользу немцев. За американцев отличился Кристиан Пулишич, в составе «Бундестим» забивали Гюндоган, Фюлькруг и Мусиала.

Также в еще одном товарищеском поединке сборные Кот-д'Ивуара и Марокко расписали ничью 1:1.

Товарищеские матчи. 14 октября

США – Германия – 1:3

Голы: Пулишич, 27 – Гюндоган, 39, Фюлькруг, 58, Мусиала, 61

Кот-д'Ивуар – Марокко – 1:1

Голы: Аллер, 45 – Эль-Каааби, 81

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Ayoub El Kaabi (Марокко).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Кот-д'Ивуар).
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Источник Sport.ua
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