Товарищеские матчи. Ничья Кот д'Ивуара и Марокко, победа Германии над США
Состоялись две товарищеские игры
Пока в Европе идет отбор на Евро-2024, сборная Германии, которая будет принимать этот турнир, играет товарищеские матчи, поскольку лишена необходимости участвовать в квалификации.
Подопечные Нагельсмана провели контрольную игру против сборной США, закончившейся со счетом 3:1 в пользу немцев. За американцев отличился Кристиан Пулишич, в составе «Бундестим» забивали Гюндоган, Фюлькруг и Мусиала.
Также в еще одном товарищеском поединке сборные Кот-д'Ивуара и Марокко расписали ничью 1:1.
Товарищеские матчи. 14 октября
США – Германия – 1:3
Голы: Пулишич, 27 – Гюндоган, 39, Фюлькруг, 58, Мусиала, 61
Кот-д'Ивуар – Марокко – 1:1
Голы: Аллер, 45 – Эль-Каааби, 81
События матча
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