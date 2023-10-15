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Чемпионат Европы
15 октября 2023, 03:00 | Обновлено 15 октября 2023, 03:05
76
0

Анатолий ТРУБИН: «Мы – одна команда, одна нация»

Голкипер сборной Украины поделился эмоциями после выигранной игры

15 октября 2023, 03:00 | Обновлено 15 октября 2023, 03:05
76
0
Анатолий ТРУБИН: «Мы – одна команда, одна нация»
УАФ. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин на своей странице в Инстаграмме прокомментировал победу 2:0 сборной Украины над Северной Македонией в рамках квалификации на Евро-2024.

«Очень важная победа для всей Украины. Показали, что мы – одна команда, одна нация!

Каждый в сборной выложился на максимум. Каждый игрок приобщился к такому результату.

Каждый болельщик делился с нами мощной энергией поддержки. Вы просто космос.

Всем спасибо за этот вечер!» – написал Трубин.

Напомним, что по итогам игры украинские болельщики признали Трубина «Львом матча».

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Анатолий Трубин сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония
Источник Instagram
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