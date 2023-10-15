Анатолий ТРУБИН: «Мы – одна команда, одна нация»

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин на своей странице в Инстаграмме прокомментировал победу 2:0 сборной Украины над Северной Македонией в рамках квалификации на Евро-2024.

«Очень важная победа для всей Украины. Показали, что мы – одна команда, одна нация!

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Каждый в сборной выложился на максимум. Каждый игрок приобщился к такому результату.

Каждый болельщик делился с нами мощной энергией поддержки. Вы просто космос.

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Всем спасибо за этот вечер!» – написал Трубин.

Напомним, что по итогам игры украинские болельщики признали Трубина «Львом матча».