Анатолий ТРУБИН: «Мы – одна команда, одна нация»
Голкипер сборной Украины поделился эмоциями после выигранной игры
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин на своей странице в Инстаграмме прокомментировал победу 2:0 сборной Украины над Северной Македонией в рамках квалификации на Евро-2024.
«Очень важная победа для всей Украины. Показали, что мы – одна команда, одна нация!
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Каждый в сборной выложился на максимум. Каждый игрок приобщился к такому результату.
Каждый болельщик делился с нами мощной энергией поддержки. Вы просто космос.
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Всем спасибо за этот вечер!» – написал Трубин.
Напомним, что по итогам игры украинские болельщики признали Трубина «Львом матча».
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