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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 18:22 | Обновлено 14 октября 2023, 18:30
2216
3

Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против Сев. Македонии?

Анатолий Трубин признан Львом матча

14 октября 2023, 18:22 | Обновлено 14 октября 2023, 18:30
2216
3
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против Сев. Македонии?
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

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Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.

После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Им стал голкипер Анатолий Трубин.

Он набрал 36% голосов. Ближайшим преследователем стал Георгий Судаков (28%), третий – Михаил Мудрик (21%).

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сборная Украины по футболу Александр Караваев Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Георгий Судаков Украина - Северная Македония Лев матча Анатолий Трубин
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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Burevestnik
Трубін зіграв надійно і впевнено. 
Судаков набирає хід, кращій після Трубіна.. 
Караваєв не просто забив, а підняв всім настрій.
== 
з Мудрика ніякого толку в збірній, як і в Челсі за 9 місяців.
багато бігає, дуже швидко і без толку.
пре  вперед, хоче забити та не може.
віддати пас партнеру - або  не бачить, або дати пас  жаба давить.
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+3
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romario1501
Як я розумію , Мудрик вийшов на поле це вже 20 % , а 1 % за гру )))
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