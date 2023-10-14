Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против Сев. Македонии?

14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

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Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.

После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Им стал голкипер Анатолий Трубин.

Он набрал 36% голосов. Ближайшим преследователем стал Георгий Судаков (28%), третий – Михаил Мудрик (21%).