Чемпионат Европы14 октября 2023, 18:22 | Обновлено 14 октября 2023, 18:30
2216
3
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против Сев. Македонии?
Анатолий Трубин признан Львом матча
14 октября 2023, 18:22 | Обновлено 14 октября 2023, 18:30
2216
3
14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.
После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Им стал голкипер Анатолий Трубин.
Он набрал 36% голосов. Ближайшим преследователем стал Георгий Судаков (28%), третий – Михаил Мудрик (21%).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 октября 2023, 00:15 1
Континентальный форум летом будет принимать Германия
Футбол | 14 октября 2023, 10:27 13
Назарий Русин и Денис Попов не вошли в заявку сборной Украины
Футбол | 13.10.2023, 18:40
Футбол | 14.10.2023, 18:04
Футбол | 14.10.2023, 03:48
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.10.2023, 23:41 2
13.10.2023, 07:59 1
12.10.2023, 23:23 28
12.10.2023, 20:50 7
13.10.2023, 11:10 150
13.10.2023, 11:35 19
13.10.2023, 16:25 35
Судаков набирає хід, кращій після Трубіна..
Караваєв не просто забив, а підняв всім настрій.
==
з Мудрика ніякого толку в збірній, як і в Челсі за 9 місяців.
багато бігає, дуже швидко і без толку.
пре вперед, хоче забити та не може.
віддати пас партнеру - або не бачить, або дати пас жаба давить.